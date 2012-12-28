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сегодня, 14:42
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Липецкая область заняла 27 место по материальному благополучию населения

Липецкая область оказалась на 27 месте в рейтинге регионов России по материальному благополучию населения. В рейтинге РИА Новости по итогам 2023 года наш регион набрал 53,47 балла. При том по итогам 2022 года итоговый балл составлял 48,13. 

Для ранжирования регионов РИА Новости исследования использовали данные официальной статистики Росстата и Центробанка РФ по следующим показателям: отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов населения, доля жителей за чертой бедности, доля семей, которые могут позволить себе квартиру в ипотеку, доля граждан с доходами выше 60 тысяч рублей в месяц.

Среди регионов Черноземья более высокие показатели — у Белгородской области, которая заняла 19 место. Воронежская область расположилась на 29 месте, Курская на 34, Тамбовская на 59 месте. 
Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ (100 баллов). Второе и третье место заняли Чукотский автономный округ (99,01) и Магаданская область (98,42). Аутсайдером стала Ингушетия, набрав 2,33 балла. В конце списка также оказались Тыва (7,19 баллов) и Карачаево-Черкесская республика (7,95).

доходы населения
4
0
0
0
4

Комментарии (12)

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Антон
42 минуты назад
27 место из 27 мест поздравляю!!!
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ГОСТЬ53
сегодня, 16:11
коме сакастического смеха никаких эмоций
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Нервная мать
сегодня, 15:45
Да уж, посмеялась вместе с Вами! Москва- это отдельное государство! Вот и не видим ее! А про Липецк что говорить? Когда воды горячей у людей с мая до сих пор нет?!
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Михаил
сегодня, 15:55
Там перебои с подачей тепла так что не следует Москву так расхваливать очерняя наш город
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Нервная мать
сегодня, 16:25
Там перебои с подачей тепла так что не следует Москву так расхваливать очерняя наш город А у нас перебоев тепла нет, Михаил? В прошлом году полгорода, и наш дом в том числе, сидели 2 дня без тепла в мороз зимой. Забыли? Или Вас не коснулось! А мы помним.
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Михаил
сегодня, 16:32
А у нас перебоев тепла нет, Михаил? В прошлом году полгорода, и наш дом в том числе, сидели 2 дня без тепла в мороз зимой. Забыли? Или Вас не коснулось! А мы помним. А я разве сказал что у нас перебоев нет? Есть у нас перебои ,но и в Москве их не меньше я это имел ввиду.
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Михаил
сегодня, 15:38
Нормальный Липецк. Газ есть, воздух чистый, зарплаты приемлемы, питание хорошее и качественное если бы ещё Лето и в Октябре стояла то цены бы не было Липецку. Не понимаю чем местные здесь недовольны и неужели другие города лучше?
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Михаил
сегодня, 15:35
У тех кто утверждают что из Липецка уезжают и правильно делают, спешу спросить а куда уезжать где же у нас в России идеальное место-райский уголок? По мне так таких городов и регионов России не существует
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дилетант
сегодня, 15:59
в рейтинге риа четко названы три самых материально благополучных региона страны- ямало-ненецкий ао\ чукотка и магаданская область. нефтяные вышки и золотые рудники ждут желающих разбогатеть.
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Бомжи видимо
сегодня, 14:56
Несколько тысяч человек уезжают из Липецка в год. Вот и не видно их. У профи есть здесь перспектива. В органах администрации города и области.
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Михаил
сегодня, 15:36
Только вот приезжают обратно потому что райского уголка для себя не нашли.
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Да уж
сегодня, 14:50
Везде хорошо, кроме Москвы
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