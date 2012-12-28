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Экономика
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сегодня, 14:42
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Липецкая область заняла 27 место по материальному благополучию населения
Липецкая область оказалась на 27 месте в рейтинге регионов России по материальному благополучию населения. В рейтинге РИА Новости по итогам 2023 года наш регион набрал 53,47 балла. При том по итогам 2022 года итоговый балл составлял 48,13.
Среди регионов Черноземья более высокие показатели — у Белгородской области, которая заняла 19 место. Воронежская область расположилась на 29 месте, Курская на 34, Тамбовская на 59 месте.
Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ (100 баллов). Второе и третье место заняли Чукотский автономный округ (99,01) и Магаданская область (98,42). Аутсайдером стала Ингушетия, набрав 2,33 балла. В конце списка также оказались Тыва (7,19 баллов) и Карачаево-Черкесская республика (7,95).
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