Липецкая область заняла 27 место по материальному благополучию населения

Липецкая область оказалась на 27 месте в рейтинге регионов России по материальному благополучию населения. В рейтинге РИА Новости по итогам 2023 года наш регион набрал 53,47 балла. При том по итогам 2022 года итоговый балл составлял 48,13.





Для ранжирования регионов РИА Новости исследования использовали данные официальной статистики Росстата и Центробанка РФ по следующим показателям: отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов населения, доля жителей за чертой бедности, доля семей, которые могут позволить себе квартиру в ипотеку, доля граждан с доходами выше 60 тысяч рублей в месяц.Среди регионов Черноземья более высокие показатели — у Белгородской области, которая заняла 19 место. Воронежская область расположилась на 29 месте, Курская на 34, Тамбовская на 59 месте.Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ (100 баллов). Второе и третье место заняли Чукотский автономный округ (99,01) и Магаданская область (98,42). Аутсайдером стала Ингушетия, набрав 2,33 балла. В конце списка также оказались Тыва (7,19 баллов) и Карачаево-Черкесская республика (7,95).