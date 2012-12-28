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1848
вчера, 17:13
14

Руководитель ФКР Липецкой области Алексей Костин переходит в правительство области

Он займет должность первого заместителя начальника управления строительства и архитектуры Липецкой области.

Руководитель ФКР Липецкой области Алексей Костин покидает пост в связи с переходом на должность первого заместителя начальника регионального управления строительства и архитектуры. Об этом сообщило правительство области.

Алексей Костин в 2010 году окончил ЛГТУ по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство», а в 2017 году — магистратуру РАНХиГС по специальности «Юриспруденция и управление». Большую часть своей трудовой деятельности провел в ОАО «ЛАЛ», где за восемь лет прошел путь от менеджера по работе с корпоративными клиентами до генерального директора главного регионального перевозчика. Потом Костина назначили заместителем начальника управления дорог и транспорта Липецкой области. Руководителем ФКР региона он стал в мае 2023 года.

В августе этого года ушел в отставку начальник областного управления строительства и архитектуры Антон Болгов. Его преемником называли Алексея Костина. Тогда в разговоре с GOROD48 Алексей Костин подтвердил возможное назначение:

— Официальных документов на этот счет нет. Но со мной был на этот счет разговор. Мне предложили занять вакантную должность. Я согласился. 
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Комментарии (14)

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Как гость
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Сначала новые
МарИв
31 минуту назад
В чем суть постоянных перестановок? типа... нас не догонят)
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Неравнодушная
вчера, 22:49
Поэтому, как только заканчивается гарантийный срок капремонта, его нужно делать заново. Везде некомпетентность и отсутствие специалистов на всех уровнях. Одни " эффективные " менеджеры... У них даже ответы, как под копирку. Набор фраз...
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Липчанка
вчера, 22:09
Что же так часто меняются руководители ФКР? А мы все платим и платим.... А они уходят почему то.....
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Васёк
вчера, 21:35
Если у тебя нет нормального "толкача", который тебя толкает по карьерной леснтицей.э, тг по ней можно идти до самой пенсии и не дойти до финиша.
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Александр
вчера, 19:48
Как то не правильно всё это !
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Поэтому
вчера, 21:12
Фонтаны из асфальта , бурный рост экономики , цены заоблачные
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Липчанин1
вчера, 19:28
Как в полиции, бездельник, ни чего не делает, но и выгнать не зачто, значит надо толкнуть вверх, чтобы не мешался, вот так и становятся большими чиновниками.
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Роман
вчера, 21:42
Золотые слова.
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Как перчатки
вчера, 18:42
Руководители ФКР города меняются с постоянной регулярностью. Почему?
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Кузница
вчера, 19:15
Кадров
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Гость
вчера, 18:22
Меняем руководителей а всё остаётся на месте полный развал.
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Нардеп
вчера, 17:46
Запасаемся попкорном и смотрим вторую серию!)))))))
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Он
вчера, 17:31
Такое же как к архитектуре
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