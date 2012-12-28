Сегодня в Липецке: автобусы вновь поедут по улице Катукова, чёрно-белый мир и спектакль МХАТ
Депутат потребовал отменить в липецких школах безотметочную систему: оказалось, это сделали еще 2 года назад
Тренер, у которой чуть не утонул 12-летний школьник, не смогла восстановиться на работе
Тренер, у которой чуть не утонул 12-летний школьник, не смогла восстановиться на работе
Желающие легализоваться в России иностранцы платили за брак с липчанками от 30 000 до 250 000 рублей
На нарушителей условий особого противопожарного режима составлено 44 протокола: самый большой штраф — 600 тысяч рублей
Общество
1848
вчера, 17:13
14
Руководитель ФКР Липецкой области Алексей Костин переходит в правительство области
Он займет должность первого заместителя начальника управления строительства и архитектуры Липецкой области.
Алексей Костин в 2010 году окончил ЛГТУ по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство», а в 2017 году — магистратуру РАНХиГС по специальности «Юриспруденция и управление». Большую часть своей трудовой деятельности провел в ОАО «ЛАЛ», где за восемь лет прошел путь от менеджера по работе с корпоративными клиентами до генерального директора главного регионального перевозчика. Потом Костина назначили заместителем начальника управления дорог и транспорта Липецкой области. Руководителем ФКР региона он стал в мае 2023 года.
В августе этого года ушел в отставку начальник областного управления строительства и архитектуры Антон Болгов. Его преемником называли Алексея Костина. Тогда в разговоре с GOROD48 Алексей Костин подтвердил возможное назначение:
— Официальных документов на этот счет нет. Но со мной был на этот счет разговор. Мне предложили занять вакантную должность. Я согласился.
12
0
3
0
7
Комментарии (14)