Начальник областного управления строительства и архитектуры ушел в отставку

Антон Болгов ушел из управления после стремительной карьеры.

Начальник областного управления строительства и архитектуры Антон Болгов ушел в отставку в связи с переходом на новое место работы, сообщили в пресс-службе правительства Липецкой области.До назначения нового руководителя управления исполнение его обязанностей возложено на заместителя Антона Болгова Дмитирия Ненахова.Антон Болгов окончил Липецкий государственный технический университет. В 2019-м был назначен генеральным директором «Фонда Липецкой области по защите прав граждан-участников долевого строительства». Через год стал заместителем начальника управления строительства и архитектуры Липецкой области, а в 2021 году его возглавил.