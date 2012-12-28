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Общество
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вчера, 15:48
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Начальник областного управления строительства и архитектуры ушел в отставку
Антон Болгов ушел из управления после стремительной карьеры.
До назначения нового руководителя управления исполнение его обязанностей возложено на заместителя Антона Болгова Дмитирия Ненахова.
Антон Болгов окончил Липецкий государственный технический университет. В 2019-м был назначен генеральным директором «Фонда Липецкой области по защите прав граждан-участников долевого строительства». Через год стал заместителем начальника управления строительства и архитектуры Липецкой области, а в 2021 году его возглавил.
Фото: Telegram-канал Липецкая область
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