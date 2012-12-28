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вчера, 15:48
50

Начальник областного управления строительства и архитектуры ушел в отставку

Антон Болгов ушел из управления после стремительной карьеры.

Начальник областного управления строительства и архитектуры Антон Болгов ушел в отставку в связи с переходом на новое место работы, сообщили в пресс-службе правительства Липецкой области.

До назначения нового руководителя управления исполнение его обязанностей возложено на заместителя Антона Болгова Дмитирия Ненахова.

Антон Болгов окончил Липецкий государственный технический университет. В 2019-м был назначен генеральным директором «Фонда Липецкой области по защите прав граждан-участников долевого строительства». Через год стал заместителем начальника управления строительства и архитектуры Липецкой области, а в 2021 году его возглавил.

Фото: Telegram-канал Липецкая область
отставка
Антон Болгов
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Комментарии (50)

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Как гость
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Сначала новые
Хоть *
вчера, 22:39
Вавилонскую башню. Зачем связываться с идиотами при власти? Жизнь одна. Хоть маяк александрийский. По * на них-если на каждого плехановского внимания обращать-жизни не хватит))) хотят пусть строят)
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уруру
вчера, 22:24
ему б лет 10 в начале геодезист ом на стройках поработать...
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Гость
вчера, 22:03
Катасонова тоже в отставку уходила, а по факту на повышение. Так что, не нужно переживать, все у них там отлично.
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Сейчас за турист
вчера, 21:27
Выебут эту шелупонь перед выборами. И новых поставят. И все будет тоже самое-25 этажей у Арбитражного суда)))
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Местная
вчера, 21:07
Что-то часто в Липецке меняют архитекторов! Неспроста.....
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прохожий
вчера, 21:04
Бумажек о государственном высшем образовании напродавали в 2018 ВУЗ окончил ,а через 3 года Начальник управления строительства и архитектуры Липецкой области и не удивлюсь что пошёл на повышение - вы что за бардак творите: разрушаете исторические исправные строения ,а стояки и торчки большой площади стоят на Буденного пол-века уже земля захвачена ,там пешеходной дороги нет 21-20 м-он чиновников с ВУЗов больше чем рабочих. Кто этого Начальника назначает?
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Смех хаха
вчера, 20:56
Коменты ржака)))) ну а так странно что с таких должностей уходят в отставку. Походу просто попросили по собственному!
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макс
вчера, 19:52
следком уже ищет его с фонарями?
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Дама к 40.
вчера, 19:04
Скажите, ну как у людей получается такая быстрая карьера? Закончил институт и уже ген. директор через год! Тут ходишь на собеседования, на рядовую должность с рядовой зарплатой никто не берет. И опыт уже есть, и знания, и желание. Но вакансии вешают, а брать не берут в нормальные гос. учреждения. Для чего тогда эти вакансии?
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прохожий
вчера, 20:28
Круговая порука мажет, как копоть. Я беру чью-то руку, а чувствую локоть.
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rets
вчера, 19:54
папу с мамой надо правильно выбирать!
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Вопрос
вчера, 23:11
папу с мамой надо правильно выбирать! Как Буш-младший?
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Липчанка
вчера, 18:54
Правильно сделал. Что в областном, что в городском работать невозможно. Все бегут оттуда. Архитектор всегда себе работу найдёт.
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