Сегодня в Липецке: автобусы вновь поедут по улице Катукова, чёрно-белый мир и спектакль МХАТ
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Здоровье
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вчера, 13:45
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От укусов клещей пострадали 3275 человек: санитарные врачи подвели итоги сезона
Пораженность клещей возбудителями опасных заболеваний составила 17,4%.
В лаборатории были доставлены для исследования 3124 снятых с людей клеща. По результатам исследований пораженность клещей возбудителями опасных заболеваний составила 17,4% (в 2023 году этот показатель составлял 20,3%).
В Липецкой области от клещей можно заразиться иксодовым клещевым боррелиозом, гранулоцитарным анаплазмозом человека, моноцитарном эрлихиозом человека. Зато территория нашего региона не эндемична по клещевому вирусному энцефалиту
В подавляющем большинстве случаев (63,5%) присасывание клещей произошло на территории домов и приусадебных участков, и только 5,8% случаев — в местах массового пребывания.
Акарицидные обработки в этом году были проведены на площади 1106 гектаров.
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