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вчера, 13:45
2

От укусов клещей пострадали 3275 человек: санитарные врачи подвели итоги сезона

Пораженность клещей возбудителями опасных заболеваний составила 17,4%.

От укусов клещей за сезон 2024 года в Липецкой области пострадали 3275 человек, в том числе 1476 детей в возрасте до 17 лет (45,1%). Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора по Липецкой области.

В лаборатории были доставлены для исследования 3124 снятых с людей клеща. По результатам исследований пораженность клещей возбудителями опасных заболеваний составила 17,4% (в 2023 году этот показатель составлял 20,3%).

В Липецкой области от клещей можно заразиться иксодовым клещевым боррелиозом, гранулоцитарным анаплазмозом человека, моноцитарном эрлихиозом человека. Зато территория нашего региона не эндемична по клещевому вирусному энцефалиту

В подавляющем большинстве случаев (63,5%) присасывание клещей произошло на территории домов и приусадебных участков, и только 5,8% случаев — в местах массового пребывания.

Акарицидные обработки в этом году были проведены на площади 1106 гектаров.
клещи
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Комментарии (2)

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Сталин
вчера, 18:45
Нужно обрабатывать от клещей.
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вася
вчера, 14:44
Санитарные врачи подвели итог сезона, он печален, хоть кричи, на клещей нет угомона. Клещевой боррелиоз каждый третий носит лихо и кусает паразит незаметно нас и тихо. Не должны мы унывать, пусть кусают супостаты, нас спасет от них легко супер-врач Андрей Филатов.
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