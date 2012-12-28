От укусов клещей пострадали 3275 человек: санитарные врачи подвели итоги сезона

Пораженность клещей возбудителями опасных заболеваний составила 17,4%.

От укусов клещей за сезон 2024 года в Липецкой области пострадали 3275 человек, в том числе 1476 детей в возрасте до 17 лет (45,1%). Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора по Липецкой области.В лаборатории были доставлены для исследования 3124 снятых с людей клеща. По результатам исследований пораженность клещей возбудителями опасных заболеваний составила 17,4% (в 2023 году этот показатель составлял 20,3%).В Липецкой области от клещей можно заразиться иксодовым клещевым боррелиозом, гранулоцитарным анаплазмозом человека, моноцитарном эрлихиозом человека. Зато территория нашего региона не эндемична по клещевому вирусному энцефалитуВ подавляющем большинстве случаев (63,5%) присасывание клещей произошло на территории домов и приусадебных участков, и только 5,8% случаев — в местах массового пребывания.Акарицидные обработки в этом году были проведены на площади 1106 гектаров.