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Происшествия
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сегодня, 10:39
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По полмиллиона рублей заплатят две фирмы за подкуп сотрудника электросетевой компании
Взятки были переданы за занижение показаний приборов учета электроэнергии, установленных в торговых точках.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, директор двух ООО в сферах оптовой и розничной торговли передавал сотруднику филиала электросетевой компании взятки за действия по занижению показаний приборов учета электроэнергии, установленных в торговых точках. По одному из материалов сумма незаконного вознаграждения составила 225 тысяч рублей, по второму – 45 тысяч рублей. Переданные в виде взяток деньги также конфискованы.
«При назначении наказания суд учел признание вины руководителем обществ, раскаяние в содеянном, совершение административного правонарушения впервые, а также то, что компании относятся к субъектам малого предпринимательства, что влечет снижения назначенного наказания», – сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
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