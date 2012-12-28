По полмиллиона рублей заплатят две фирмы за подкуп сотрудника электросетевой компании

Взятки были переданы за занижение показаний приборов учета электроэнергии, установленных в торговых точках.

В Липецке две торговые компании оштрафованы на полмиллиона рублей каждое за незаконное вознаграждение от имени юридического лица (часть первая статьи 19.28 КоАП).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, директор двух ООО в сферах оптовой и розничной торговли передавал сотруднику филиала электросетевой компании взятки за действия по занижению показаний приборов учета электроэнергии, установленных в торговых точках. По одному из материалов сумма незаконного вознаграждения составила 225 тысяч рублей, по второму – 45 тысяч рублей. Переданные в виде взяток деньги также конфискованы.«При назначении наказания суд учел признание вины руководителем обществ, раскаяние в содеянном, совершение административного правонарушения впервые, а также то, что компании относятся к субъектам малого предпринимательства, что влечет снижения назначенного наказания», – сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.