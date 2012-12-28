Сегодня в Липецке: большие женщины, юбилейный концерт и липчане начали активно избавляться от денег
Липецкая вечЁрка: воздушная тревога, труп на пляже и возможное благоустройство Каменного лога
«Казнить нельзя помиловать»: липчанин Леонид Стуров нашел разночтение в правилах платной парковки
История о кражах с детской коляской получила продолжение: возбуждено дело о вовлечении подростка в преступление
В России
49
сегодня, 14:29
Попова исключила распространение лихорадки Марбург в РФ
Распространения лихорадки Марбург в России не случится.
«Завоз, безусловно, всегда может быть любого заболевания. Для этого мы делаем все, чтобы это не случилось. Но распространение в Российской Федерации гарантированного не произойдет, вот это я вам могу обещать», — отметила она.
Ранее заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что российским специалистам необходимо готовиться к возможным завозным случаям лихорадки Марбург, в том числе проводить профилактические мероприятия, — передает ТАСС.
Ранее Роспотребнадзор взял на контроль информацию об осложнении эпидемиологической ситуации, связанной со вспышкой лихорадки Марбург в Руанде. Там подчеркнули, что ведомство обладает собственной тест-системой на вирус Марбург.
«Завоз [инфекции в страну] — вопрос не исключенный, наши деловые, научные, да и просто гражданские поездки за рубеж сегодня проводятся, и вот на это тоже нужно не только на контроль брать, а проводить профилактические мероприятия», — сказал Онищенко.
Он отметил, что для недопущения распространения заболевания в стране необходимо проводить тренинги для врачей, чтобы те при встрече с больными могли верно определить заболевание.
В конце сентября Минздрав Руанды подтвердил начало вспышки в стране лихорадки Марбург, возбудитель которой относится к тому же семейству, что и вирус, вызывающий лихорадку Эбола. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, от вызываемой им лихорадки умерли 9 человек. Позже в ВОЗ рассказали, что расценивают как низкий риск распространения лихорадки Марбург в глобальном масштабе.
Лихорадка Марбург — острое зоонозное вирусное заболевание, характеризующееся тяжелым течением, высокой летальностью, геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. Естественным резервуаром вируса лихорадки Марбург считаются плодоядные летучие мыши. Вирус передается людям от летучих мышей, а также может передаваться от больного человека здоровому через близкие контакты. Специального противовирусного лечения или вакцины не существует.
0
0
0
0
0
Комментарии