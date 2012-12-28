Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Полицейские установили личность найденного на пляже мертвого мужчины
Происшествия
На Ниженке «Тойота» запрудила ручей Студёный
Происшествия
Сегодня в Липецке: большие женщины, юбилейный концерт и липчане начали активно избавляться от денег
Общество
У дороги Липецк-Грязи нашли тело мужчины с гнилостными изменениями
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: воздушная тревога, труп на пляже и возможное благоустройство Каменного лога
Общество
«Казнить нельзя помиловать»: липчанин Леонид Стуров нашел разночтение в правилах платной парковки
Общество
«Черная вдова» получила 11 лет
Происшествия
Дело о двойном убийстве и поджоге в Студенческом городке рассмотрит суд присяжных
Происшествия
Под Липецком «ВАЗ» столкнулся с трактором: водитель легковушки госпитализирован
Происшествия
Читать все
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Евгений Боровских остался главой Ельца
Политика
У дороги Липецк-Грязи нашли тело мужчины с гнилостными изменениями
Происшествия
Контрафактные «Три кота» обошлись в 80 000 рублей
Общество
Полицейские установили личность найденного на пляже мертвого мужчины
Происшествия
«Черная вдова» получила 11 лет
Происшествия
«После падения светофора уже неделю хожу по врачам»
Происшествия
История о кражах с детской коляской получила продолжение: возбуждено дело о вовлечении подростка в преступление
Происшествия
38-летняя женщина погибла в пожаре в Данкове
Происшествия
Под Липецком «ВАЗ» столкнулся с трактором: водитель легковушки госпитализирован
Происшествия
Читать все
В России
49
сегодня, 14:29

Попова исключила распространение лихорадки Марбург в РФ

Распространения лихорадки Марбург в России не случится.

Распространение лихорадки Марбург на территории РФ не произойдет, — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Завоз, безусловно, всегда может быть любого заболевания. Для этого мы делаем все, чтобы это не случилось. Но распространение в Российской Федерации гарантированного не произойдет, вот это я вам могу обещать», — отметила она.

Ранее заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что российским специалистам необходимо готовиться к возможным завозным случаям лихорадки Марбург, в том числе проводить профилактические мероприятия, — передает ТАСС.

Ранее Роспотребнадзор взял на контроль информацию об осложнении эпидемиологической ситуации, связанной со вспышкой лихорадки Марбург в Руанде. Там подчеркнули, что ведомство обладает собственной тест-системой на вирус Марбург.

«Завоз [инфекции в страну] — вопрос не исключенный, наши деловые, научные, да и просто гражданские поездки за рубеж сегодня проводятся, и вот на это тоже нужно не только на контроль брать, а проводить профилактические мероприятия», — сказал Онищенко.

Он отметил, что для недопущения распространения заболевания в стране необходимо проводить тренинги для врачей, чтобы те при встрече с больными могли верно определить заболевание.

В конце сентября Минздрав Руанды подтвердил начало вспышки в стране лихорадки Марбург, возбудитель которой относится к тому же семейству, что и вирус, вызывающий лихорадку Эбола. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, от вызываемой им лихорадки умерли 9 человек. Позже в ВОЗ рассказали, что расценивают как низкий риск распространения лихорадки Марбург в глобальном масштабе.

Лихорадка Марбург — острое зоонозное вирусное заболевание, характеризующееся тяжелым течением, высокой летальностью, геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. Естественным резервуаром вируса лихорадки Марбург считаются плодоядные летучие мыши. Вирус передается людям от летучих мышей, а также может передаваться от больного человека здоровому через близкие контакты. Специального противовирусного лечения или вакцины не существует.
вирус Марбург
эпидемия
здоровье
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru