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2,5 года колонии-поселения получил водитель, устроивший кровавое ДТП на Октябрьском мосту
«Казнить нельзя помиловать»: липчанин Леонид Стуров нашел разночтение в правилах платной парковки
2,5 года колонии-поселения получил водитель, устроивший кровавое ДТП на Октябрьском мосту
Общество
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сегодня, 16:44
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«Казнить нельзя помиловать»: липчанин Леонид Стуров нашел разночтение в правилах платной парковки
Чтобы выяснить, как правильно читать документ о льготниках, имеющих право бесплатного пользования парковками, липчанин обратился в прокуратуру.
Леонид Стуров прочитал это так: все инвалиды I и II группы имеют право на льготу, а из инвалидов III группы только те, у кого проблемы с самостоятельным передвижением. В мэрии же льготниками считают инвалидов I, II и III групп, имеющих ограничение способности к самостоятельному передвижению.
Чтобы установить ясность в этом разночтении Леонид Стуров обратился в прокуратуру Советского района.
В пресс-службе прокуратуры Липецкой области подтвердили, что изучают обращение липчанина.
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