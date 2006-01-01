«Казнить нельзя помиловать»: липчанин Леонид Стуров нашел разночтение в правилах платной парковки

Чтобы выяснить, как правильно читать документ о льготниках, имеющих право бесплатного пользования парковками, липчанин обратился в прокуратуру.

Житель Липецка Леонид Стуров решил получить разрешение на бесплатное пользование платными парковками как инвалид I группы, но не тут-то было. Ему отказали на том основании, что такая категория граждан не входит в список льготников. В качестве подтверждения отказа, управление главного смотрителя сообщило Леониду Стурову, что «право бесплатного пользования платными парковками устанавливается для транспортных средств, управляемых инвалидами I и II групп, а также гражданами из числа инвалидов III группы, имеющими ограничение способности к самостоятельному передвижению любой степени выраженности (1,2 или 3)».Леонид Стуров прочитал это так: все инвалиды I и II группы имеют право на льготу, а из инвалидов III группы только те, у кого проблемы с самостоятельным передвижением. В мэрии же льготниками считают инвалидов I, II и III групп, имеющих ограничение способности к самостоятельному передвижению.Чтобы установить ясность в этом разночтении Леонид Стуров обратился в прокуратуру Советского района.В пресс-службе прокуратуры Липецкой области подтвердили, что изучают обращение липчанина.