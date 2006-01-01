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сегодня, 16:44
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«Казнить нельзя помиловать»: липчанин Леонид Стуров нашел разночтение в правилах платной парковки

Чтобы выяснить, как правильно читать документ о льготниках, имеющих право бесплатного пользования парковками, липчанин обратился в прокуратуру.

Житель Липецка Леонид Стуров решил получить разрешение на бесплатное пользование платными парковками как инвалид I группы, но не тут-то было. Ему отказали на том основании, что такая категория граждан не входит в список льготников. В качестве подтверждения отказа, управление главного смотрителя сообщило Леониду Стурову, что «право бесплатного пользования платными парковками устанавливается для транспортных средств, управляемых инвалидами I и II групп, а также гражданами из числа инвалидов III группы, имеющими ограничение способности к самостоятельному передвижению любой степени выраженности (1,2 или 3)».

Леонид Стуров прочитал это так: все инвалиды I и II группы имеют право на льготу, а из инвалидов III группы только те, у кого проблемы с самостоятельным передвижением. В мэрии же льготниками считают инвалидов I, II и III групп, имеющих ограничение способности к самостоятельному передвижению.

Чтобы установить ясность в этом разночтении Леонид Стуров обратился в прокуратуру Советского района.

В пресс-службе прокуратуры Липецкой области подтвердили, что изучают обращение липчанина.
платные паркови
льготы
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Комментарии (15)

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Сначала новые
1
13 минут назад
а зачем нужны платные парковки
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Васян
27 минут назад
в хлевном иди проси бесплатное место А в липецке мест нет
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Леонид Стуров
45 минут назад
и направивших мою жалобу на имя Главы города Липецка Ченцова Р.И. на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется в соответствии с "Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 08.08.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.09.2024) КоАП РФ Статья 5.59. Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.
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Леонид Стуров
46 минут назад
и поддержать в суде иск в интересах меня с целью понудить администрацию города Липецка выдать мне парковочное разрешение и внести в реестр парковочных разрешений запись о парковочном разрешении на право бесплатного пользования платной парковкой установленной для транспортного средства, управляемого инвалидом I-й группы Стуровым Л.И.. продолжение
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Леонид Стуров
47 минут назад
с предоставлением права давать мне дополнительные пояснения лично или через электронную почту: .... mail.ru по поставленному вопросу и в случае выявления нарушения моих прав и свобод, защищаемых в порядке гражданского и административного судопроизводства, так как я по состоянию здоровья, возрасту не могу лично отстаивать в суде свои права и свободы, предъявить продолжение
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Ветеран
49 минут назад
А сколько работников администрации и членов их семей имеют право на бесплатную парковку?
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А лександр
50 минут назад
Я думаю человек, который отказал этому ЧЕЛОВЕКУ, уже пожалел...
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Леонид Стуров
58 минут назад
- или получившими до 01.07.2020 в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующиеся правом на бесплатное использование мест для парковки транспортных средств, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов, на местах для парковки транспортных средств инвалидов, обозначенных соответствующими дорожными знаками и (или) разметкой.
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Леонид Стуров
58 минут назад
-транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп; - а также гражданами из числа инвалидов III группы, НО НЕ ВСЕХ, а ТОЛЬКО: - имеющими ограничение способности к самостоятельному передвижению любой степени выраженности (1, 2 или 3 степени); продолжение
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Леонид Стуров
сегодня, 18:04
"2) транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также гражданами из числа инвалидов III группы, имеющими ограничение способности к самостоятельному передвижению любой степени выраженности (1, 2 или 3 степени) продолжение
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