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1651
вчера, 17:49
4

35-летний мужчина до смерти забил пенсионера из-за полбутылки водки

Собираясь спать, мужчины договорились, что полбутылки спиртного оставят на утро. Но хозяин дома до утра не дотерпел.

35-летнего жителя Задонского района приговорили к 8 годам исправительной колонии строгого режима за смертельное избиение приютившего его пенсионера. Мужчину осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего по неосторожности его смерть (по части 4 статьи 111 УК РФ).

«35-летний житель Задонского района, потеряв работу и не имея жилья, поселился у знакомого пенсионера в селе Юрьево. За алкоголь и еду они вместе подрабатывали у односельчан. Вечером 23 мая этого года мужчины вернулись с работы и выпили водки. Собираясь спать, договорились, что полбутылки спиртного оставят на утро, чтобы похмелиться. Но хозяин дома до утра не дотерпел и допил оставшуюся водку. За этого его жилец нанес ему около 19 ударов руками и ногами. От тупой травмы головы пенсионер скончался», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Человечность
вчера, 23:19
Мир сошёл с ума! Окончательно!
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Колян
вчера, 22:06
Синерылые за полбутылки водки и бойца ММА завалить сюмогут.
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Буквоед
вчера, 20:26
Неосторожный какой алкаш!19 раз неосторожный!
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...
вчера, 17:59
Раньше за убийство было до пожизненно, за состояния опьянения было отягчающее обстоятельство, а сейчас "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего по неосторожности его смерть" и 8 лет, а через месяц контракт заключит и через год на свободу
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