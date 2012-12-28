35-летний мужчина до смерти забил пенсионера из-за полбутылки водки

Собираясь спать, мужчины договорились, что полбутылки спиртного оставят на утро. Но хозяин дома до утра не дотерпел.

35-летнего жителя Задонского района приговорили к 8 годам исправительной колонии строгого режима за смертельное избиение приютившего его пенсионера. Мужчину осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего по неосторожности его смерть (по части 4 статьи 111 УК РФ).«35-летний житель Задонского района, потеряв работу и не имея жилья, поселился у знакомого пенсионера в селе Юрьево. За алкоголь и еду они вместе подрабатывали у односельчан. Вечером 23 мая этого года мужчины вернулись с работы и выпили водки. Собираясь спать, договорились, что полбутылки спиртного оставят на утро, чтобы похмелиться. Но хозяин дома до утра не дотерпел и допил оставшуюся водку. За этого его жилец нанес ему около 19 ударов руками и ногами. От тупой травмы головы пенсионер скончался», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.