Полицейские опубликовали видео погони со стрельбой за пьяным водителем по улицам Липецка
Пьяная девушка снесла столб в Сселках и повредила несколько автомобилей на Соколе: ее арестовали на 10 суток
Полицейские опубликовали видео погони со стрельбой за пьяным водителем по улицам Липецка
Пьяная девушка снесла столб в Сселках и повредила несколько автомобилей на Соколе: ее арестовали на 10 суток
Происшествия
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вчера, 17:49
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35-летний мужчина до смерти забил пенсионера из-за полбутылки водки
Собираясь спать, мужчины договорились, что полбутылки спиртного оставят на утро. Но хозяин дома до утра не дотерпел.
«35-летний житель Задонского района, потеряв работу и не имея жилья, поселился у знакомого пенсионера в селе Юрьево. За алкоголь и еду они вместе подрабатывали у односельчан. Вечером 23 мая этого года мужчины вернулись с работы и выпили водки. Собираясь спать, договорились, что полбутылки спиртного оставят на утро, чтобы похмелиться. Но хозяин дома до утра не дотерпел и допил оставшуюся водку. За этого его жилец нанес ему около 19 ударов руками и ногами. От тупой травмы головы пенсионер скончался», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
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