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Общество
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23 минуты назад
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В центре Усмани автомобили застревают в щебне
Несмотря на перекрытие дороги для ремонта, водители все равно по ней едут. Застрявшие на улице Комсомольской машины стали местным мемом Усмани.
В соцсетях ежедневно публикуются фото застрявших в щебне машин. А в местном паблике «Усмань48» даже появился мем: «Застрявшие на Комсомольской» и «Они не пройдут».
Группа «ТВК-новости», собрала подборку снимков застрявших машин.
В комментариях под постом отметилась администрация Усманского района: «Участок автомобильной дороги по улице Комсомольской закрыт для автомототранспорта (...). В этом месте были установлены соответствующие дорожные знаки. Но, из-за невнимательности водителей происходят такие события. На данный момент на ремонтируемом участке устанавливаются бордюрные камни, после чего, будут проведены работы по асфальтированию автомобильной дороги».
Фото: vk.com/usman48
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