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В центре Усмани автомобили застревают в щебне
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220
23 минуты назад
1

В центре Усмани автомобили застревают в щебне

Несмотря на перекрытие дороги для ремонта, водители все равно по ней едут. Застрявшие на улице Комсомольской машины стали местным мемом Усмани.

С 12 июля часть улицы Комсомольской в Усмани закрыта на реконструкцию. На проезжей части заменили «подложку», сверху насыпали щебень. Но водители, несмотря на предупреждающие знаки, причем на интернет-картах эта часть улицы тоже обозначена как закрытая для движения, едут по щебню и застревают.

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В соцсетях ежедневно публикуются фото застрявших в щебне машин. А в местном паблике «Усмань48» даже появился мем: «Застрявшие на Комсомольской» и «Они не пройдут».

Группа «ТВК-новости», собрала подборку снимков застрявших машин.



В комментариях под постом отметилась администрация Усманского района: «Участок автомобильной дороги по улице Комсомольской закрыт для автомототранспорта (...). В этом месте были установлены соответствующие дорожные знаки. Но, из-за невнимательности водителей происходят такие события. На данный момент на ремонтируемом участке устанавливаются бордюрные камни, после чего, будут проведены работы по асфальтированию автомобильной дороги».

Фото: vk.com/usman48
ремонт дороги
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Комментарии (1)

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Жесть
4 минуты назад
Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет!!! К сожалению, пословица не о наших людях!!!!
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