Раскатали без сожаления – липецкая команда по мини-футболу не посчиталась с заслугами известного бомбардира
Спорт
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вчера, 21:55
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Лучший бомбардир дубля может завтра дебютировать за «Металлург»
Пока эта история напоминает сказку про «футбольную Золушку».
Отчасти «не было бы счастья, да несчастье помогло»: к такому решению тренеров подтолкнуло большое число травмированных. В частности, не смогут помочь команды на берегах Волги забившие по 2 мяча в чемпионате Денис Сёмин и Григорий Борисенко.
Но главное – это заслуги самого Никиты. После возвращения в Липецк летом он принял участие в 5-ти матчах за дубль «Металлурга», в которых в утешительном турнире за 6-9 места отметился тремя голами, став лучшим бомбардиром команды. В частности, на этой неделе он помог молодым партнёрам отобрать очки у лидера тамбовской «Академии футбола» - 1:1.
Киселёв (11.04.2007, 188 см, 80 кг) – уроженец Липецка. В прошлом году стал лучшим бомбардиром своей команды в Юниоркой лиге (ЮФЛ) – 18 голов в 32 играх. И сразу же попал в поле зрения екатеринбургского «Урала». Начинать пришлось в первенстве среди молодёжных команд, где Киселёв отличился уже во втором матче, поразив на выезде ворота грозненского «Ахмата» (3:1). Всего на его счету 10 матчей – в основном выходы на замену и 1 гол.
Однако по итогам прошлого сезона «Урал» вылетел из Премьер-Лиги, участие его дублеров в Молодёжном первенстве перестало быть обязательным. Команду распустили, а Никите предложили выступать в ЮФЛ – на том же уровне, что и дома, поэтому Киселёв вернулся в Липецк.
Киселёв сегодня на предыгровой тренировке в Ульяновске
«Металлург» подписывал с ним контракт на перспективу, но она может оказаться ближе, чем казалось ещё несколько недель назад.
Матч "Волги" и "Металлурга" состоится завтра, 29 сентября, в 16:00.
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