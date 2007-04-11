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вчера, 21:55
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Лучший бомбардир дубля может завтра дебютировать за «Металлург»

Пока эта история напоминает сказку про «футбольную Золушку».

17-летний нападающий Никита Киселёв впервые в жизни отправился вместе с «Металлургом» на очередную выездную игру, которую «сталевары» проведут завтра в Ульяновске с «Волгой».

Отчасти «не было бы счастья, да несчастье помогло»: к такому решению тренеров подтолкнуло большое число травмированных. В частности, не смогут помочь команды на берегах Волги забившие по 2 мяча в чемпионате Денис Сёмин и Григорий Борисенко.

Но главное – это заслуги самого Никиты. После возвращения в Липецк летом он принял участие в 5-ти матчах за дубль «Металлурга», в которых в утешительном турнире за 6-9 места отметился тремя голами, став лучшим бомбардиром команды. В частности, на этой неделе он помог молодым партнёрам отобрать очки у лидера тамбовской «Академии футбола» - 1:1.

Киселёв (11.04.2007, 188 см, 80 кг) – уроженец Липецка. В прошлом году стал лучшим бомбардиром своей команды в Юниоркой лиге (ЮФЛ) – 18 голов в 32 играх. И сразу же попал в поле зрения екатеринбургского «Урала». Начинать пришлось в первенстве среди молодёжных команд, где Киселёв отличился уже во втором матче, поразив на выезде ворота грозненского «Ахмата» (3:1). Всего на его счету 10 матчей – в основном выходы на замену и 1 гол.

Однако по итогам прошлого сезона «Урал» вылетел из Премьер-Лиги, участие его дублеров в Молодёжном первенстве перестало быть обязательным. Команду распустили, а Никите предложили выступать в ЮФЛ – на том же уровне, что и дома, поэтому Киселёв вернулся в Липецк.

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Киселёв сегодня на предыгровой тренировке в Ульяновске

«Металлург» подписывал с ним контракт на перспективу, но она может оказаться ближе, чем казалось ещё несколько недель назад.

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Матч "Волги" и "Металлурга" состоится завтра, 29 сентября, в 16:00.
Футбол
«Металлург»
Никита Киселёв
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Комментарии (1)

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Старый фанат
вчера, 22:20
Реал Мадрид нервно курит в сторонке
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