Лучший бомбардир дубля может завтра дебютировать за «Металлург»

Пока эта история напоминает сказку про «футбольную Золушку».

Киселёв (11.04.2007, 188 см, 80 кг) – уроженец Липецка. В прошлом году стал лучшим бомбардиром своей команды в Юниоркой лиге (ЮФЛ) – 18 голов в 32 играх. И сразу же попал в поле зрения екатеринбургского «Урала». Начинать пришлось в первенстве среди молодёжных команд, где Киселёв отличился уже во втором матче, поразив на выезде ворота грозненского «Ахмата» (3:1). Всего на его счету 10 матчей – в основном выходы на замену и 1 гол.







Однако по итогам прошлого сезона «Урал» вылетел из Премьер-Лиги, участие его дублеров в Молодёжном первенстве перестало быть обязательным. Команду распустили, а Никите предложили выступать в ЮФЛ – на том же уровне, что и дома, поэтому Киселёв вернулся в Липецк.











Киселёв сегодня на предыгровой тренировке в Ульяновске







«Металлург» подписывал с ним контракт на перспективу, но она может оказаться ближе, чем казалось ещё несколько недель назад.











Матч "Волги" и "Металлурга" состоится завтра, 29 сентября, в 16:00.

