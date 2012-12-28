В Липецкой области продолжается лето: сухо, ветрено и до +25

В ближайшие трое суток Липецкая область останется в области высокого атмосферного давления, существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят 16-18 градусов тепла, что на 6-8 градусов выше климатической нормы.На всей территории области сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов – 5 класс горимости.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 сентября в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью от +9 до +14 градусов, днем – от +20 до +25 градусов.В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью – от +10 до +12 градусов, днем – от +22 до +24 градусов.День 29 сентября стал самым теплым в Липецке в 2023 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 4 градуса мороза.