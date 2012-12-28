Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На трассе в Липецкой области разбился автобус футболистов воронежского «Факела»
Происшествия
Агрегатор такси списал с липчанина почти 60 тысяч рублей за несуществующие поездки
Происшествия
Дорога Липецк – Елец в дыму ландшафтного пожара
Происшествия
Мошенница под видом врача орудовала в поликлинике и предлагала оформить инвалидность
Происшествия
Выходные в Липецке: Дни Сокола и Тракторного, красавица-певица и восемь любящих женщин
Общество
Липчанина будут судить за убийство сожителя сестры
Происшествия
Умер известный липецкий хоккеист – прощание в понедельник
Спорт
Мотоцикл и «четырнадцатая» столкнулись «лоб в лоб»
Происшествия
В Липецкой области продолжается лето: сухо, ветрено и до +25
Общество
Порывы ветра в Липецке в субботу составят до 16 м/c
Общество
Читать все
Агрегатор такси списал с липчанина почти 60 тысяч рублей за несуществующие поездки
Происшествия
Дорога Липецк – Елец в дыму ландшафтного пожара
Происшествия
На трассе в Липецкой области разбился автобус футболистов воронежского «Факела»
Происшествия
Мотоцикл и «четырнадцатая» столкнулись «лоб в лоб»
Происшествия
В Липецкой области продолжается лето: сухо, ветрено и до +25
Общество
Липчанина будут судить за убийство сожителя сестры
Происшествия
Умер известный липецкий хоккеист – прощание в понедельник
Спорт
Лучший бомбардир дубля может завтра дебютировать за «Металлург»
Спорт
Раскатали без сожаления – липецкая команда по мини-футболу не посчиталась с заслугами известного бомбардира
Спорт
В десятке домов по улице Молодежной отключили воду из-за ремонтных работ
Общество
Читать все
Общество
957
вчера, 17:00
7

В Липецкой области продолжается лето: сухо, ветрено и до +25

В ближайшие трое суток Липецкая область останется в области высокого атмосферного давления, существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят 16-18 градусов тепла, что на 6-8 градусов выше климатической нормы.

На всей территории области сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов – 5 класс горимости.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 сентября в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью от +9 до +14 градусов, днем – от +20 до +25 градусов.

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью – от +10 до +12 градусов, днем – от +22 до +24 градусов.

День 29 сентября стал самым теплым в Липецке в 2023 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 4 градуса мороза.
погода
2
1
0
7
4

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Игорь
вчера, 22:04
Это химтрейлы продолжаются, а не лето.
Ответить
Я гостья
вчера, 21:41
Какая брехня. Самый холодный день в 1996 году. У меня дочь родилась в ноябре, я ходила в халате. Синоптики у нас мощные,только зарплату получать. А погода по их прогнозам совпадает, когда они выходят на порог. Т. е. никогда!
Ответить
Я гостья
вчера, 21:40
Какая брехня. Самый холодный день в 1996 году. У меня дочь родилась в ноябре, я ходила в халате. Синоптики у нас мощные,только зарплату получать. А погода по их прогнозам совпадает, когда они выходят на порог. Т. е. никогда!
Ответить
Kostello
вчера, 18:46
Сухая теплая безмятежность.
Ответить
Тов. Первый.
вчера, 17:31
И когда это все закончится?
Ответить
Зося
вчера, 17:09
Нет только не это хватит уже этого лето хочется уже осени холодной погоды свежего воздуха дождей
Ответить
12345
вчера, 20:16
Добро пожаловать в восточную Сибирь, если тепло не нравится
Ответить
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru