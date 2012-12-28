Выходные в Липецке: Дни Сокола и Тракторного, красавица-певица и восемь любящих женщин

Представляем культурный компас последнего уикенда сентября.

Как обычно открываем нашу рубрику и информационных день на GOROD48 хорошей песней. Сегодня её исполняет солистка Липецкой государственной филармонии выпускница столичного МГИМ им. А.Г.Шнитке Анастасия Пименова. «Звездочка» липецкой сцены умеет петь на разных языках, что и продемонстрировала на фестивале «Сколько песен у России…». Но милее ей русская песня и мы решили показать вам прекраснейшее исполнение песни «Рябина ветками качала».





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Видео Аркадия и Максима Свиридовых.

Осень и не думает наступать в наших краях. В субботу — комфортные 24-26 градусов, в воскресенье чуть прохладнее — 22-24 градуса. И по-прежнему с неба не упадёт ни капли влаги!









В субботу, 28 сентября, с 10:00 до окончания ремонтных работ будут коротать выходной без холодной воды жители дома на улице З. Космодемьянской, 178, а также частного сектора на улицах Боровой и З.Космодемьянской.









28 сентября в промежутке с 9:00 до 18:00 отключение света на срок до 3-х часов из-за монтажа приборов учёта может немного подпортить жизнь липчанам на улицах Ангарской, Детской, Кирова, Комсомольской, Котовского, Монтажников, Школьной, Юношеской, в переулках Володи Дубинина, И.Кочубея, Любимом, Павлика Морозова, Рудном, Чистом.









Дня города липчанам давно мало. У нас празднуют и дни отдельных жилых массивов, поэтому 28 сентября в 11:00 в парковой зоне «Сокол» начнутся гулянья в честь Дня рождения сокольского жилого района (0+).









Липецкая областная универсальная научная библиотека (ул. Кузнечная, 2) объявляет об открытие нового культурного пространства «Кузнечный двор».









Наверняка многолюдно будет 28 сентября в 10:00 возле ДК «Матыра» (ул. Энегргостроителей, 5а). Здесь пройдёт городской гастрономический фестиваль «Тыквенная каша» (0+). Обещают накормить угощением.











Не обойдётся в субботний день и без традиционной прогулки по Липецку (6+). В 11:00 процессия с экскурсоводом во главе тронется в путь из Нижнего парка от путевого домика Петра I (ул. К. Маркса, 1).









Липецкая государственная филармония приглашает в концертный зал «Унион» (ул. К.Маркса,2) на просветительские занятия по музыке.









ЛГАДТ им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) на выходных покажет три спектакля. 28 сентября в 18:00 на сцену выйдет «Земля Эльзы» (16+) — драма по пьесе Ярославы Пулинович о поздней любви овдовевшей женщины и учителя географии, счастью которых решили помешать собственные дети.

















Ельчане на гастролях

Сходить можно и в липецкий театр драмы (пл. Константиновой, 3), в котором покажут гастрольный спектакль артисты елецкого театра «Бенефис». 28 сентября в 18:00 гости выступят с постановкой «Восемь любящих женщин» по пьесе французского писателя и драматурга Робера Тома (16+).











Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) 28 сентября приглашает на спектакль «Сказка о глупом мышонке» (0+). Сеансы в 11:00 и в 13:00.













Чудесная история из жизни древних богов: о мудром Свароге, о верных подругах Весне, Жыве и Осени, злой Морене и добродушном Смертяке. Оказывается, не так то просто хлопотать за порядком в мире — бывает и так, что своевольные люди могут доставить им кучу проблем.





В ролях: Сабина Ройкова, Вероника Величкова, Зазана Славикова.







Воскресенье не будет скучным, если заглянуть в 11:00 в областную библиотеку (ул. Кузнечная, 2).











Ирина Танунина. Фото vk.com



Достойным завершением выходных станет концерт 29 сентября в 17:00 в Липецком Доме музыки (ул. П. Осипенко, 18).









В воскресенье, 29 сентября, с 10:00 такая же участь настигнет обитателей домов на улицах улиц З. Космодемьянской, 1 и Ю. Натуралистов, 15.На воскресенье отключения света не запланированы.В этот же день в 17:00 липчан ждут и возле Городского дворца культуры (ул. Коммунистическая, 20) на празднике в честь Дня микрорайона Тракторостроителей28 сентября в 11:00 возле библиотеки состоится церемония открытия (6+). В программе: мастер-классы, концерты, аквагрим, фотозона и многое другое.На уроках «Скрипка, бубен и фагот»объяснят, как играют музыкальные инструменты, в чём особенность каждого из них, как звучит оркестр и т.д. Приглашают детей, но не откажут и взрослым, если те что-то упустили в своём образовании. В филармонии обещают научить от 3 до 99 лет.29 сентября в 11:00 — «Маленький принц»по классической по сказке Антуана де Сент-Экзюпери, а в 18:00 — «Есенин. Быть поэтом»— самостоятельная работа творческой труппы театра. Факты биографии поэта переплетаются с воспоминаниями, чувствами, мечтами и страданиями.Уютным рождественским вечером семья собирается дома. Картину портит только одно обстоятельство — глава семейства убит. Под подозрением восемь любящих его женщин.29 сентября юных зрителей ждёт спектакль «Золотой цыпленок». Сеансы в 11:00 и в 13:00.Областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) продолжает киносеансы по выходным. На этот раз зрителям предложат фильм «Сказка о красавице Весне». Чехия, 2022. Режиссёры Марта Герликова. Марта Груба28 и 29 сентября показы в 12:00 и 15:00.Здесь состоится. Обсуждение экранизации художественных произведенийВедущая — Ирина Танунина. Участие бесплатное.Он зазывается «Неизвестный XX век» (6+). Выступит Липецкий духовой оркестр (художественный руководитель Василий Збаражский). А также солисты Мэри Арутюнян, максим Покочалов (саксофон) и Матвей Пушилин (кларнет).