Общество
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сегодня, 10:00
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Выходные в Липецке: Дни Сокола и Тракторного, красавица-певица и восемь любящих женщин
Представляем культурный компас последнего уикенда сентября.
Как обычно открываем нашу рубрику и информационных день на GOROD48 хорошей песней. Сегодня её исполняет солистка Липецкой государственной филармонии выпускница столичного МГИМ им. А.Г.Шнитке Анастасия Пименова. «Звездочка» липецкой сцены умеет петь на разных языках, что и продемонстрировала на фестивале «Сколько песен у России…». Но милее ей русская песня и мы решили показать вам прекраснейшее исполнение песни «Рябина ветками качала».
Видео Аркадия и Максима Свиридовых.
Лето до конца сентября
Осень и не думает наступать в наших краях. В субботу — комфортные 24-26 градусов, в воскресенье чуть прохладнее — 22-24 градуса. И по-прежнему с неба не упадёт ни капли влаги!
Отключения воды
В субботу, 28 сентября, с 10:00 до окончания ремонтных работ будут коротать выходной без холодной воды жители дома на улице З. Космодемьянской, 178, а также частного сектора на улицах Боровой и З.Космодемьянской.
В воскресенье, 29 сентября, с 10:00 такая же участь настигнет обитателей домов на улицах улиц З. Космодемьянской, 1 и Ю. Натуралистов, 15.
Отключения света
28 сентября в промежутке с 9:00 до 18:00 отключение света на срок до 3-х часов из-за монтажа приборов учёта может немного подпортить жизнь липчанам на улицах Ангарской, Детской, Кирова, Комсомольской, Котовского, Монтажников, Школьной, Юношеской, в переулках Володи Дубинина, И.Кочубея, Любимом, Павлика Морозова, Рудном, Чистом.
На воскресенье отключения света не запланированы.
Дни районов
Дня города липчанам давно мало. У нас празднуют и дни отдельных жилых массивов, поэтому 28 сентября в 11:00 в парковой зоне «Сокол» начнутся гулянья в честь Дня рождения сокольского жилого района (0+).
В этот же день в 17:00 липчан ждут и возле Городского дворца культуры (ул. Коммунистическая, 20) на празднике в честь Дня микрорайона Тракторостроителей (6+).
Новая культурная площадка
Липецкая областная универсальная научная библиотека (ул. Кузнечная, 2) объявляет об открытие нового культурного пространства «Кузнечный двор».
28 сентября в 11:00 возле библиотеки состоится церемония открытия (6+). В программе: мастер-классы, концерты, аквагрим, фотозона и многое другое.
Фестиваль каши
Наверняка многолюдно будет 28 сентября в 10:00 возле ДК «Матыра» (ул. Энегргостроителей, 5а). Здесь пройдёт городской гастрономический фестиваль «Тыквенная каша» (0+). Обещают накормить угощением.
Прогулка
Не обойдётся в субботний день и без традиционной прогулки по Липецку (6+). В 11:00 процессия с экскурсоводом во главе тронется в путь из Нижнего парка от путевого домика Петра I (ул. К. Маркса, 1).
С чего начинается музыка
Липецкая государственная филармония приглашает в концертный зал «Унион» (ул. К.Маркса,2) на просветительские занятия по музыке.
На уроках «Скрипка, бубен и фагот» (0+) объяснят, как играют музыкальные инструменты, в чём особенность каждого из них, как звучит оркестр и т.д. Приглашают детей, но не откажут и взрослым, если те что-то упустили в своём образовании. В филармонии обещают научить от 3 до 99 лет.
Драматический театр
ЛГАДТ им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) на выходных покажет три спектакля. 28 сентября в 18:00 на сцену выйдет «Земля Эльзы» (16+) — драма по пьесе Ярославы Пулинович о поздней любви овдовевшей женщины и учителя географии, счастью которых решили помешать собственные дети.
Ельчане на гастролях
Сходить можно и в липецкий театр драмы (пл. Константиновой, 3), в котором покажут гастрольный спектакль артисты елецкого театра «Бенефис». 28 сентября в 18:00 гости выступят с постановкой «Восемь любящих женщин» по пьесе французского писателя и драматурга Робера Тома (16+).
Уютным рождественским вечером семья собирается дома. Картину портит только одно обстоятельство — глава семейства убит. Под подозрением восемь любящих его женщин.
Театр кукол
Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) 28 сентября приглашает на спектакль «Сказка о глупом мышонке» (0+). Сеансы в 11:00 и в 13:00.
Пойдём в кино
Областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) продолжает киносеансы по выходным. На этот раз зрителям предложат фильм «Сказка о красавице Весне». Чехия, 2022. Режиссёры Марта Герликова. Марта Груба (12+).
Чудесная история из жизни древних богов: о мудром Свароге, о верных подругах Весне, Жыве и Осени, злой Морене и добродушном Смертяке. Оказывается, не так то просто хлопотать за порядком в мире — бывает и так, что своевольные люди могут доставить им кучу проблем.
В ролях: Сабина Ройкова, Вероника Величкова, Зазана Славикова.
Литературный семинар
Воскресенье не будет скучным, если заглянуть в 11:00 в областную библиотеку (ул. Кузнечная, 2).
Ирина Танунина. Фото vk.com
Здесь состоится. Обсуждение экранизации художественных произведений (12+). Ведущая — Ирина Танунина. Участие бесплатное.
Концерт воскресным вечером
Достойным завершением выходных станет концерт 29 сентября в 17:00 в Липецком Доме музыки (ул. П. Осипенко, 18).
Он зазывается «Неизвестный XX век» (6+). Выступит Липецкий духовой оркестр (художественный руководитель Василий Збаражский). А также солисты Мэри Арутюнян, максим Покочалов (саксофон) и Матвей Пушилин (кларнет).
Дорогие липчане! Мы думаем, что у вас отпали всякие сомнения насчёт досуга на выходные после прочтения нашей рубрики: событий много на любой вкус. А ещё у нас много новостей даже на выходных, потому что сайт, который неспроста называют электронным именем Липецка, просто не может работать в режиме ином, чем 24/7. И на выходных не забывайте заглядывать к нам, чтобы оценить, что мы вам приготовили. Ждём вас снова и снова.
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