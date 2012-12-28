Подрядчика оштрафовали на 11,5 миллиона рублей за задержку сдачи квартир для переселения из аварийного жилья

Переселенцы не смогли вовремя въехать в 115 квартир.

Советский районный суд Липецка рассмотрел в порядке апелляции два постановления мирового судьи в отношении 46-летнего руководителя ООО «Группа компаний «Солидарность» и оштрафовал его в общей сложности на 11,5 миллиона рублей за задержку сдачи квартир для переселения из аварийного жилья.Речь идёт о проведённом в начале мая 2022 года аукционе, по которому администрация Грязинского района за 274 827 миллиона рублей приобрела 3983 квадратных метров жилья по цене 69 000 рублей за квадратный метр.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 24 мая и 6 июня 2022 года с ООО «Группа компаний «Солидарность» были заключены два контракта по этому аукциону на приобретение 60 и 55 квартир для переселения граждан из аварийного жилья. Квартиры должны были сдать не позднее 31 августа и 30 сентября 2023 года. Дополнительными соглашениями сроки по контрактам были продлены до 31 октября 2023 года, однако и в этот срок работы не были выполнены.В результате руководителя фирмы-подрядчика дважды оштрафовали по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ «Действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности»: на 6,8 миллиона рублей по контракту от 6 июня 2022 года на приобретение 55 квартир и на 4,7 млн рублей по контракту от 24 мая 2022 года на приобретение 60 квартир.Защитник подал апелляционные жалобы, в которых просил штрафы отменить, так как муниципальные контракты всё же были полностью выполнены с незначительной просрочкой по времени. Но Советский районный суд оставил штрафы в силе. Сейчас они уже оплачены.