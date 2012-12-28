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Здоровье
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сегодня, 15:11
Каждый пятый клещ — заразный
От укусов клещей в Липецкой области пострадали уже 3205 человек.
По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в лаборатории был доставлен для исследования 3021 клещ. 536 клещей оказались заразными: 404 — были инфицированы возбудителем иксодового клещевого боррелиоза, 126 — возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека и шесть — возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека.
В 63,5% случаев присасывание клещей произошло на территории домов и приусадебных участков, в 16% случаев — в природных условиях, в 6,4% — в садоводческих товариществах.
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