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Происшествия
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сегодня, 22:05
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На улице Звездной серьезный пожар
Спасены четыре человека.
— Пожар локализован, на месте работает три звена газодымозащитной службы, спасены четыре человека, — сообщили в ГУ МЧС РФ по Липецкой области..
UPD. В МЧС сообщили о ликвидации пожара. Его площадь составила 18 кв.м. Погибших и пострадавших нет. Спасены 16 человек.
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