На улице Звездной серьезный пожар

Спасены четыре человека.

Вечером 17 сентября на третьем этаже жилого дом по улице Звездной, 14/2 загорелась открытым пламенем квартира. Пожарные эвакуировали жильцов четвертого и пятого этажей с помощью автолестницы.— Пожар локализован, на месте работает три звена газодымозащитной службы, спасены четыре человека, — сообщили в ГУ МЧС РФ по Липецкой области... В МЧС сообщили о ликвидации пожара. Его площадь составила 18 кв.м. Погибших и пострадавших нет. Спасены 16 человек.