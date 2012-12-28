«Давай ни до чего не будем доводить? Сколько тебе надо компенсации, я тебе лично переведу»
Сегодня в Липецке: пятница, 13-е – что можно и что нельзя в День всеобщего невезения, липчане хотят фантастический МРОТ
У развязки улицы Металлургов с подходом к Октябрьскому мосту закатали в асфальт трамвайные рельсы
У развязки улицы Металлургов с подходом к Октябрьскому мосту закатали в асфальт трамвайные рельсы
Общество
1717
сегодня, 17:21
1
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 14 сентября станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».
Воду для питья подвезут по адресам: улица Плеханова, 65, улица Студенческая, 16. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
14 сентября работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
С 09:00 до 18:00 неудобства из-за монтажа приборов учета затронут дома №№ 2а, 2д по улице Перова, №№ 1, 2, 3, 3б по улице Папина, №№ 1, 2, 15, 16 в Студенческом городке, №№ 1а, 2, 2а по улице Скороходова, № 1 по улице Толстого, № 4 по улице Советской, № 1 на Театральной площади, № 9 по улице Юных Натуралистов и гаражи, а также площадь Революции, улицу Дружбы и гаражи на ней.
С 13:00 до 19:00 монтаж приборов учета будет проходить по адресам: улица Зегеля, 2, улица Интернациональная, 6, 10, улица Ленина, 3, 5.
Отключения света в указанные промежутки времени составят не более трех часов для отдельных домовладений.
2
0
5
0
2
Комментарии (1)