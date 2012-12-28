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Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
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1717
сегодня, 17:21
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Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 14 сентября станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 54, 61, 63а, 65, 70а, 72, 78, 80, 82, 84 по улице Плеханова, №№ 8, 8а, 10, 12, 13, 14, 14а по улице Волгоградской, а также частный сектор улиц Профсоюзной, Дачной, Студенческой, Тургенева, Декабристов, Бехтерева, Гвардейской, Степной, Станиславского, Лазо, Воронежской, Песчаной, Ильича, Волгоградской, Красина. 

Воду для питья подвезут по адресам: улица Плеханова, 65, улица Студенческая, 16. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 
14 сентября работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 18:00 неудобства из-за монтажа приборов учета затронут дома №№ 2а, 2д по улице Перова, №№ 1, 2, 3, 3б по улице Папина, №№ 1, 2, 15, 16 в Студенческом городке, №№ 1а, 2, 2а по улице Скороходова, № 1 по улице Толстого, № 4 по улице Советской, № 1 на Театральной площади, № 9 по улице Юных Натуралистов и гаражи, а также площадь Революции, улицу Дружбы и гаражи на ней. 

С 13:00 до 19:00 монтаж приборов учета будет проходить по адресам: улица Зегеля, 2, улица Интернациональная, 6, 10, улица Ленина, 3, 5. 

Отключения света в указанные промежутки времени составят не более трех часов для отдельных домовладений. 

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Комментарии (1)

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Гость3
сегодня, 20:12
Да сколько можно??? Каждый день среди недели а теперь еще и в выходные!
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