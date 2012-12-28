«Давай ни до чего не будем доводить? Сколько тебе надо компенсации, я тебе лично переведу»
Сегодня в Липецке: пятница, 13-е – что можно и что нельзя в День всеобщего невезения, липчане хотят фантастический МРОТ
У развязки улицы Металлургов с подходом к Октябрьскому мосту закатали в асфальт трамвайные рельсы
У развязки улицы Металлургов с подходом к Октябрьскому мосту закатали в асфальт трамвайные рельсы
Общество
943
сегодня, 15:59
5
Мэр, бизнесмен, безработный
За час до окончания процедуры приема документов на должность главы Ельца в комиссию документы принесли трое.
К сожалению, работа комиссии ведется за закрытыми дверями. И нам не известные ни имена соперников Евгения Боровских, ни их возраст, ни программы, с которыми они идут на выборы.
На сессию горсовета Ельца, которая и выберет мэра, будут представлены минимум две кандидатуры (в Липецке было три). Выборы должны состояться в начале октября.
Напомним, что Евгений Боровских вступил в должность главы Ельца 9 октября 2019 года (до этого он занимал должность начальника областного управления имущественных и земельных отношений).
UPD. К концу работы комиссии документы на участие в конкурсе по выборам мэра принес еще один соискатель. Им был еще один предприниматель.
2
0
0
2
4
Комментарии (5)