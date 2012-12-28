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сегодня, 15:59
5

Мэр, бизнесмен, безработный

За час до окончания процедуры приема документов на должность главы Ельца в комиссию документы принесли трое.

Сегодня в 17:00 комиссия по выборам главы Ельца прекратит прием документов у кандидатов в мэры города. За час до закрытия дверей свои документы принесли трое: действующий глава города Евгений Боровских, местные предприниматель и безработный.

К сожалению, работа комиссии ведется за закрытыми дверями. И нам не известные ни имена соперников Евгения Боровских, ни их возраст, ни программы, с которыми они идут на выборы.

На сессию горсовета Ельца, которая и выберет мэра, будут представлены минимум две кандидатуры (в Липецке было три). Выборы должны состояться в начале октября.

Напомним, что Евгений Боровских вступил в должность главы Ельца 9 октября 2019 года (до этого он занимал должность начальника областного управления имущественных и земельных отношений).

UPD. К концу работы комиссии документы на участие в конкурсе по выборам мэра принес еще один соискатель. Им был еще один предприниматель.
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Сел
сегодня, 18:07
в кресло,считай прирос.Техникой не выковырнешь.
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Колян
сегодня, 17:05
Все хотят пилить бабло. А кто стоял во главе распила не может от этого отказаться.
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Колян
сегодня, 17:03
Ещё кто верит в это шоу?
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Гость ельца
сегодня, 16:54
А почему у вас нет кондидат дворника?или бомжа вот эти были конкуренты мэру когда же прекратиться показуха.
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Эх...быстрее
сегодня, 16:40
бы депутаты выбрали нам мэра!
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