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Сегодня в Липецке: пятница, 13-е – что можно и что нельзя в День всеобщего невезения, липчане хотят фантастический МРОТ
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: пятница, 13-е – что можно и что нельзя в День всеобщего невезения, липчане хотят фантастический МРОТ

Липчанн ждут открытие двух новых выставок, концерт известного шансонье и бесплатный английский.

Всё жарче

В Липецк возвращается августовская жара. Столбик термометра поднимется еще немного вверх, сегодня до 27-29 градусов. День пройдёт без существенных осадков.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах 6 Гвардейской Дивизии, 11, 14, 17, 20, 22; З. Космодемьянской, 1; Литаврина, 6а, 8; Октябрьской, 7, 30, 32, 49, 51а, 51д, 52, 53 стр. 1; Первомайской, 3, 35, 35а, 37, 41; Советской, 1, 3, 4, 5; Скороходова, 1, 1б, 2, 4, 8; Толстого, 1; Фрунзе, 1; Шаталовой, 1, 3, 8, 10; на площади Театральной, 1; в переулке Литаврина, 2.

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Отключение света

С 9:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами отключат электричество на улицах Аллейной; Жемчужной, . 9, 22, 23, 24, 28, 38; Покровской; Посадской; Провинциальной, 2, 12; Ракитной; Сокольской, 1-83; Спортивной; в садоводчестве «Металлург-6»; а с 9:00 до 16:00 – на Лебедянском шоссе, 1, 3, 3а; на Товарном проезде и Трубном проезде, 1, 10, 11б, 11г.

С 14:00 до 16:00 не будет света на улице Депутатской, 61, 92, 94 и на проспекте Победы 61.

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В промежутке с 9:00 до 19:00 из-за монтажа приборов учёта на срок не более 3-х часов обесточат улицы Архангельскую, 2, 3, 4, 6, 8,10, 12, 14, 16, 18, 20, 22; Астраханскую, 15, 15а, 19, 23; а в промежутке с 9:00 до 18:00 - Амурскую; Балмочных, д. 15в/1, 15г; Гайдара, 8, 21, 23, 23а, 25; Тельмана, 116а, 164, 164а, 164б.

Пробки

В условиях, когда немалая часть города перекрыта из-за ремонтных работ, волей-неволей придётся заглядывать в «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, чтобы не только узнать о пробках, но и вообще – о возможности проезда в привычных местах.


Пятница, 13-е

Широкую известность мистический день приобрёл в прошлом веке, благодаря кинофильмам с незабываемым Фредди Крюггером.

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А мы считаем, что Фредди всё-таки обаяшка

Но и в средние века сочетание 5-го дня недели и таинственного 13-го числа тоже вызывало тревогу. Например, в 1314 году в пятницу 13 король Франции Филипп IV казнил Великого магистра ордена Тамплиеров Жака де Моле. А тот перед сожжением на костре проклял своих мучителей и ни один из них не прожил дольше года, включая самого короля.

По легенде в конце XVIII века англичане строят корабль, называют его «Пятница 13», спускают судно на воду, и… судно бесследно исчезает. 13 октября 1973 года падает самолет Douglas C-118А Liftmaster: гибнут 46 человек. В этот же день в Подмосковье терпит крушение Ил-62, количество смертей – 174. И много еще таких примеров.

Считается, что в пятницу 13-го, не стоит начинать новые дела и проекты – они обречены на неудачу, лучше отказаться от застолья и вечеринок, ведь они привлекают нечистую силу. Поделимся одной приметой, как в этот мистический день можно привлечь на свою сторону богатство. В день всеобщего невезения встаньте у зеркала и от 3 до 4 минут расчесывайте волосы, повторяя слова «Деньги приходят ко мне быстро. Да будет так!». Благодаря такому обряду и аффирмации (или научной молитве) бонусы от продаж, премия или пачка купюр на дороге не заставят себя ждать.

Нескучное материнство

В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) в 10:00 проведут первое после летней паузы занятие проектов «Юная мама» и «Мама в ресурсе» (16+).

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На нём молодые и будущие мамочки поделятся результатами летнего челленджа, поучаствуют в арт-терапевтическом мастер-классе и узнают о новых весёлых и занимательных играх с детьми.

Учи английский

В Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) в 16:000 возобновят заседание клуба английского языка «Piccadilly» (16+).

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Здесь учат подростков главному языку международного общения – не хуже, чем репетиторы, но при этом бесплатно.

Рок-н-ролл и шансон

Сходить на концерт сегодня можно в 19:00 в АРТ-пространство «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а). Перед липчанами выступит певец и автор собственных песен Геннадий Шальнев (16+)

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Фото ОЦКНТ

В 1990-е годы он был страшно популярен: его песня «Дядя-миллионщик» неслась из динамиков крутых джипов и магнитофонов простых работяг. Сейчас Шальней не бросает творчество, недавно закончил монтаж очередного клипа, старается давать концерты пару раз в год. Прозвучат его песни в жанрах рока, рок-н-ролла и шансона.

Бытовой жанр в живописи

В Музейно-выставочном центре (ул. Ленина. 7а) в 16:00 состоится открытие новой выставки «Типажи и мифы Татьяны Назаренко» (18+).

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Фрагмент картины художницы

Выставка познакомит с 40 работами художницы, написанными с 2007 по 2023 годы. Бытовой жанр к середине 90-х годов у нее приобретает большую выразительность и мифологичность. Привлекая возможности примитивной живописи, она создает «этнографические» портретные зарисовки героев для психологического описания характеров и раскрытия смысла происходящего. В этих групповых портретах исследуется тема «коллективного бессознательного» не только на русской, но и европейской почве.

Выставка продлится до 27 октября.

Семейная выставка, в которой посетитель может стать… художником

А в музее Городская управа (ул. Октябрьская, 57) в 17:00 откроют выставку «Семейный альбом» (6+).

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Открытие пройдёт пышно, посетителей ждёт концертная программа от Липецкого Дома музыки.

На самой выставке вас ждут семейные фотографии разных поколений липчан. В одном из залов будет представлена свадебная мода в ретроспективе прошедших лет и эпох. В другом зале будет уже не фотографии, а графические работы учеников «Детской художественной школы №2 им. В.И. Сурикова» на тему семейного счастья. Более того, самые юные посетители выставки тоже смогут сделать рисунки на тему семьи, которые станут частью экспозиции.

Выставка будет озвучена аудио и видео роликами-воспоминаниями о многих годах совместной жизни разных липецких семей.

Хотеть хотят, да кто же им даст?

Жители Липецка считают, что минимальная оплата труда должна составлять 47 600 рублей в месяц, выяснили в ходе опроса сотрудники SuperJob. За год аппетиты липчан подросли: в декабре прошлого года они называли сумму в 37 500 рублей.

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Самые высокие запросы к уровню МРОТ — у москвичей: в среднем 60200 рублей в месяц, правда на деле в столице минимальная оплата труда в два раза ниже - 29 389 рублей. За год фактический МРОТ был увеличен на +18,5%. На втором месте — Хабаровск с пожеланиями к уровню МРОТ в размере 56 000 рублей. в месяц. На третьем — Санкт-Петербург с запросами жителей в 55 800 рублей.

В топ-5 городов с самыми высокими пожеланиями по МРОТ также вошли Владивосток - 55700 рублей в месяц и Екатеринбург - 53400 рублей.

Самые скромные ожидания — в Рязани - 45800 рублей в месяц, +17% к декабрю 2023 года, Кирове и Липецке - по 46700 рублей, +25%.

Дорогие липчане! Желаем вам достойной зарплаты и хороших выходных. И, конечно, приятных новостей. За новости в Липецкой области давно отвечает GOROD48, который не случайно называют электронным именем региона. В будние и выходные дни найтите минутку-другую, чтобы зайти на всем известный сайт и прочитать обо всём важном, что происходит вокруг и касается лично вас. Без этого современный человек себя уже не мыслит. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.
Сегодня в Липецке
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Комментарии (11)

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Сначала новые
Да уж
43 минуты назад
Сегодня день Джейсона, а не Крюгера.
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Лол
сегодня, 10:06
Позорники, причём тут Крюгер? Это из другого фильма
Ответить
злой
сегодня, 09:20
Липчанн?? ждут открытие
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zzloyzz
сегодня, 09:04
Даже Фредди спать ложиться, чтобы ночью вам присниться.
Ответить
***
сегодня, 08:54
Да и пусть что 13-ое главное что опять пятница.
Ответить
Электорат
сегодня, 08:46
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
Ответить
Ваш тренер
сегодня, 08:01
Фредди Крюгер к Пятнице 13 каким боком то?? Кошмар на улице Вязов, он оттуда, неучи.
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ученик
сегодня, 09:11
Вот именно, совершенно верно. Классику фильмов ужасов нужно знать...
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Федя Крюгеров
сегодня, 07:48
Обойдетесь макарошками, 45 тысяч им
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Летов
сегодня, 08:41
45 тыс хватает как раз на семью в месяц ,каждый день брать по пачке макарон.Плюс вода и соль. А пока только на воду и соль хватает
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Коммунист
сегодня, 08:22
Это точно, а то ещё захотят как Финляндии
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