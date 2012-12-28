Ошпарившегося кипятком липчанина родственники нашли через неделю в бессознательном состоянии
«Существует группа людей, которая ходит по квартирам, выдавая себя за сотрудников внутренних дел»
30-летний липчанин съел два мороженого и приоделся за чужой счёт и может сесть на 6 лет
33-летний липчанин присматривал машины с приоткрытыми стёклами и воровал из салонов телефоны
Происшествия
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вчера, 17:01
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30-летний липчанин съел два мороженого и приоделся за чужой счёт и может сесть на 6 лет
Он нашёл чужую карту и за три часа потратил с неё 12 177 рублей.
На проспекте 60-летия СССР сначала он посетил киоск с фаст-фудом, потом киоск с мороженым, после чего наведался в магазин одежды в крупном гипермаркете, накупив там нарядов на 8895 рублей, потом снова съел мороженое, и после этого снова наведался в магазин в торговом центре уже на улице Стаханова — там он потратил ещё 2700 рублей. Всего мужчина успел спустить за три часа 12 177 рублей.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия обвиняемого квалифицированы по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.
В ходе следствия мужчина полностью признал вину.
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