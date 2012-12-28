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вчера, 17:01
12

30-летний липчанин съел два мороженого и приоделся за чужой счёт и может сесть на 6 лет

Он нашёл чужую карту и за три часа потратил с неё 12 177 рублей.

30-летний липчанин обвиняется в краже денег с банковского счёта. По данным следствия, днём 30 мая этого года у дома №6 по бульвару Шубина мужчина нашёл чужую банковскую карту и пошёл с ней за покупками.

На проспекте 60-летия СССР сначала он посетил киоск с фаст-фудом, потом киоск с мороженым, после чего наведался в магазин одежды в крупном гипермаркете, накупив там нарядов на 8895 рублей, потом снова съел мороженое, и после этого снова наведался в магазин в торговом центре уже на улице Стаханова — там он потратил ещё 2700 рублей. Всего мужчина успел спустить за три часа 12 177 рублей.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия обвиняемого квалифицированы по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

В ходе следствия мужчина полностью признал вину.
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
Шершень
вчера, 20:45
Да пусть деньги вернёт и все. 6 лет за расхищение государственной собственности и то не дают
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Учи матчасть
вчера, 22:16
Так и этому персонажу шесть лет не дали.
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С Сокола
вчера, 20:03
Умиляет фраза «… потом снова съел мороженое» )) Прошу понять и простить !
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А если.
вчера, 19:42
А если он нашол кашелек с наличкой тагда как ево нашлибы.вывод находят только по карточкам.во как.
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Уотсон
вчера, 20:13
Да ты прям Эркюль Пуаро, не меньше)
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Ящерка
вчера, 21:56
Да ты прям Эркюль Пуаро, не меньше) Карточки придумали,чтобы дураков больше стало
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Странно
вчера, 19:40
Оделся почти на 9 тысяч, а пароль не введен. Почему? Это же не сумма в 1 - 2 тысячи.
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Ответ
вчера, 19:59
Девять нарядов по тысяче, и вуаля..
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Марина
вчера, 19:38
Как же он смог накупить нарядов почти на 9 тыс. не зная пин кода карты? Обычно на покупку больше тысячи с карты вводят код. Или это уже устарело?
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Домашний козлик
вчера, 20:24
Не знаю что у вас за карта такая бюджетная. У меня при оплате вещей в магазине иза 15к руб не просит пинкод.
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Да
вчера, 19:41
Сейчас уже за 2 пин код не вводится. Меня тоже удивила сумма. Тут пин-код должен быть введен.
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Бабка Первая
вчера, 18:28
Жадность отключает мозги и старым и малым.
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