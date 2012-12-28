Пропавший девятилетний мальчик найден

Ребёнка обнаружили в другой части города сидящим на скамейке.

Пропавшего в Ельце 9-летнего мальчика нашли. С ним всё хорошо.Напомним, мальчик в 11:33 вышел из школы и пропал. Мать забила тревогу и обратилась с заявлением в полицию.— Ребёнка обнаружили в другой части города сидящим на скамейке. На него обратили внимание неравнодушные ельчане и позвонили на номер 112. Сейчас мальчик находится в отделении полиции, выясняются все обстоятельства происшествия, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.