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Общество
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вчера, 16:29
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Пропавший девятилетний мальчик найден
Ребёнка обнаружили в другой части города сидящим на скамейке.
Напомним, мальчик в 11:33 вышел из школы и пропал. Мать забила тревогу и обратилась с заявлением в полицию.
— Ребёнка обнаружили в другой части города сидящим на скамейке. На него обратили внимание неравнодушные ельчане и позвонили на номер 112. Сейчас мальчик находится в отделении полиции, выясняются все обстоятельства происшествия, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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