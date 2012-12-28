В Ельце пропал 9-летний мальчик

Полиция его ищет.

В Ельце разыскивают 9-летнего Кирилла Чернышёва. Сегодня он не вернулся из школы и мать сразу написала заявление в полицию.По сообщению группы «Мой Елец | Новости», в 11:33 мальчик вышел из школы №8, предположительно, с одетой в темную одежду женщиной. Потом мальчика видели у дома №7 по улице Королева, после чего он бесследно пропал.Но в полиции информацию о сопровождающей мальчика женщине опровергли.На ребёнке были черные штаны, голубая рубашка с коротким рукавом и зелёная школьная жилетка. Мальчик был без портфеля.Очевидцев просят сообщить любую информацию о Кирилле по номеру 112.— Организованы мероприятия, в том числе и поисковые, направленные на установление местонахождения ребенка, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.