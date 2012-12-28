Ошпарившегося кипятком липчанина родственники нашли через неделю в бессознательном состоянии
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33-летний липчанин присматривал машины с приоткрытыми стёклами и воровал из салонов телефоны
Происшествия
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вчера, 15:46
В Ельце пропал 9-летний мальчик
Полиция его ищет.
По сообщению группы «Мой Елец | Новости», в 11:33 мальчик вышел из школы №8, предположительно, с одетой в темную одежду женщиной. Потом мальчика видели у дома №7 по улице Королева, после чего он бесследно пропал.
Но в полиции информацию о сопровождающей мальчика женщине опровергли.
На ребёнке были черные штаны, голубая рубашка с коротким рукавом и зелёная школьная жилетка. Мальчик был без портфеля.
Очевидцев просят сообщить любую информацию о Кирилле по номеру 112.
— Организованы мероприятия, в том числе и поисковые, направленные на установление местонахождения ребенка, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Фото - vk.com/my_elets
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