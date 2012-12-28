Ошпарившегося кипятком липчанина родственники нашли через неделю в бессознательном состоянии
«Существует группа людей, которая ходит по квартирам, выдавая себя за сотрудников внутренних дел»
30-летний липчанин съел два мороженого и приоделся за чужой счёт и может сесть на 6 лет
33-летний липчанин присматривал машины с приоткрытыми стёклами и воровал из салонов телефоны
Происшествия
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вчера, 13:20
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10-летний мальчик и 71-летняя женщина попали под машины в Липецке
Ребенка сбили на Вермишева, женщину — на Космонавтов.
Днем подобная авария произошла на улице Космонавтов: 72-летний водитель «Форда Фьюжн» сбил 71-летнюю пенсионерку. Женщина доставлена в больницу.
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