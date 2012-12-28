10-летний мальчик и 71-летняя женщина попали под машины в Липецке

Ребенка сбили на Вермишева, женщину — на Космонавтов.

Вечером 11 сентября в Липецке на пешеходном переходе через улицу Вермишева 33-летний водитель автомобиля «Шевроле Авео» сбил 10-летнего школьника. Мальчик, как сообщили в ГАИ, госпитализирован.Днем подобная авария произошла на улице Космонавтов: 72-летний водитель «Форда Фьюжн» сбил 71-летнюю пенсионерку. Женщина доставлена в больницу.