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вчера, 13:20
2

10-летний мальчик и 71-летняя женщина попали под машины в Липецке

Ребенка сбили на Вермишева, женщину — на Космонавтов.

Вечером 11 сентября в Липецке на пешеходном переходе через улицу Вермишева 33-летний водитель автомобиля «Шевроле Авео» сбил 10-летнего школьника. Мальчик, как сообщили в ГАИ, госпитализирован.

Днем подобная авария произошла на улице Космонавтов: 72-летний водитель «Форда Фьюжн» сбил 71-летнюю пенсионерку. Женщина доставлена в больницу.

авария
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Комментарии (2)

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Сначала новые
наблюдает
58 минут назад
Полгорода перебегают на красный. Уже даже собаки выучили, как надо - а люди, оказывается, глупее.
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Комментарии
вчера, 20:59
излишни .Все ясно .
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