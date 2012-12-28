С понедельника за костры и сжигание сухой растительности липчан будут штрафовать на суммы от 10 до 20 тысяч
39-летнего липчанина обвинят в приобретении, хранении и перевозке 9,2 тысячи пачек немаркированных сигарет
Общество
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сегодня, 15:48
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31-летняя женщина, обокравшая мать погибшего на СВО бойца, получила 5 лет колонии
С карты матери бойца было похищено 1,5 миллиона рублей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, знакомая подсудимой передала ей на хранение банковскую карту, на которую должны были поступить «гробовые» в связи с гибелью сына на СВО. Потерявшая сына мать сделала это не случайно: в квартире женщины не закрывалась дверь и она боялась, что банковскую карту могут украсть. Знакомой она также на всякий случай сообщила ПИН-код карты и даже разрешила иногда покупать продукты по своей просьбе. Однако женщина начала тратить и снимать чужие деньги на своё усмотрение. Как ранее рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, она покупала золотые украшения, одежду, лекарства, парфюмерию и косметику, детские игрушки, бытовую технику, снимала наличные в банкоматах, оплачивала коммунальные услуги. Тратить деньги с карты она начала 25 января, а закончила 31 января, израсходовав 1 513 599 рублей.
При вынесении приговора суд учёл рецидив преступлений: ранее подсудимая уже получала реальное лишение свободы.
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