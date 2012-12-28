Молодой липчанин обокрал склад магазина

Добычей 22-летнего воришки стали продукты питания и бытовая химия на крупную сумму

Открытая дверь склада магазина не оставила без внимания проходившего мимо 22-летнего жителя Липецка. Воспользовавшись ситуацией, он зашел на склад, и в несколько заходов вынес оттуда сигареты, упаковки моющих средств, кофейные и какао-напитки и соки на сумму 55 тысяч рублей. С мешком украденного он скрылся.В полицию обратилась директор магазина. Оперативники достаточно быстро нашли подозреваемого и часть украденного была возвращена владельцу магазина.– Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. На время расследования фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в УМВД России по Липецкой области.