Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
ГИБДД: Погибшему мотоциклисту было 34 года
Происшествия
В микрорайоне «Елецком» мужчина упал с верхотуры, пробив козырёк подъезда
Происшествия
На Сырском Руднике в аварии погиб мотоциклист
Происшествия
В Елецком районе подростка убило током
Происшествия
В Липецкой области проголосовала уже треть избирателей
Общество
В Крутых Хуторах загрызены три козы и домашняя собака
Происшествия
В Липецкой области все еще сухо и по-летнему тепло
Погода в Липецке
Администрация Чаплыгинского района разыскивает упавшего в фонтан мальчика, чтобы взыскать с его родителей ущерб
Происшествия
Сегодня - финальный день голосования на выборах губернатора
Общество
Когда играешь не в приставку, то есть опасность всё успеть
Неделя 48
Читать все
ГИБДД: Погибшему мотоциклисту было 34 года
Происшествия
В микрорайоне «Елецком» мужчина упал с верхотуры, пробив козырёк подъезда
Происшествия
На Сырском Руднике в аварии погиб мотоциклист
Происшествия
В Крутых Хуторах загрызены три козы и домашняя собака
Происшествия
Администрация Чаплыгинского района разыскивает упавшего в фонтан мальчика, чтобы взыскать с его родителей ущерб
Происшествия
Молодой липчанин обокрал склад магазина
Происшествия
«Госуслуги» для детей: как зарегистрировать отдельный профиль
Общество
В Липецкой области все еще сухо и по-летнему тепло
Погода в Липецке
Когда играешь не в приставку, то есть опасность всё успеть
Неделя 48
Сегодня - финальный день голосования на выборах губернатора
Общество
Читать все
Происшествия
799
сегодня, 09:12
5

Молодой липчанин обокрал склад магазина

Добычей 22-летнего воришки стали продукты питания и бытовая химия на крупную сумму

Открытая дверь склада магазина не оставила без внимания проходившего мимо 22-летнего жителя Липецка. Воспользовавшись ситуацией, он зашел на склад, и в несколько заходов вынес оттуда сигареты, упаковки моющих средств, кофейные и какао-напитки и соки на сумму 55 тысяч рублей. С мешком украденного он скрылся.

В полицию обратилась директор магазина. Оперативники достаточно быстро нашли подозреваемого и часть украденного была возвращена владельцу магазина.

– Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. На время расследования фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в УМВД России по Липецкой области.
кража
0
0
0
3
2

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Старшее поколение
24 минуты назад
Молодёжь совсем глупая пошла. Думают, что камер нигде нет. Хотя, по спортивке уже можно судить об интеллекте.
Ответить
Гость
сегодня, 10:44
Воришка обрадовался, ему двери оставили открытыми.....вот дурашка.......
Ответить
Video
сегодня, 10:18
Ни ума, ни фантазии , вроде должен понимать что всё в камерах, не пенсионер вроде)))
Ответить
лопотунья
сегодня, 09:57
а как же генералы за миллиарды закрыли их или нет а тут сразу под арест
Ответить
Фауст
36 минут назад
Там видеокамер нету...))
Ответить
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru