Администрация Чаплыгинского района разыскивает упавшего в фонтан мальчика, чтобы взыскать с его родителей ущерб
Администрация Чаплыгинского района разыскивает упавшего в фонтан мальчика, чтобы взыскать с его родителей ущерб
Происшествия
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сегодня, 09:12
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Молодой липчанин обокрал склад магазина
Добычей 22-летнего воришки стали продукты питания и бытовая химия на крупную сумму
В полицию обратилась директор магазина. Оперативники достаточно быстро нашли подозреваемого и часть украденного была возвращена владельцу магазина.
– Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. На время расследования фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в УМВД России по Липецкой области.
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