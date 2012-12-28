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МЧС уточнило данные о пожаре на улице Клары Цеткин: горит склад
Общество
Выходные в Липецке: выборы губернатора, День Сырского Рудника, бесплатное кино, «Металлургу» пора выигрывать
Общество
В микрорайоне «Елецком» мужчина упал с верхотуры, пробив козырёк подъезда
Происшествия
В Липецкой области проголосовала уже треть избирателей
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В Липецкой области все еще сухо и по-летнему тепло
Погода в Липецке
Читать все
Погода в Липецке
220
сегодня, 17:00
1

В Липецкой области все еще сухо и по-летнему тепло

В ближайшие трое суток в Липецкой области сохранится повышенное атмосферное давление, осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят 18-21 градусов тепла, что на 4-7 градусов выше нормы.

На большей части области установилась чрезвычайная пожароопасность лесов – 5 класс горимости, по северу высокая – 4 класс горимости.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 сентября в Липецкой области малооблачно, без осадков. Ветер восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью от +6 до +11 градусов, днем – от +24 до +29 градусов.

В Липецке малооблачно, без осадков. Температура ночью – от +8 до +10 градусов, днем – от +26 до +28 градусов.

День 8 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году –0 градусов.
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Комментарии (1)

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Devis
сегодня, 17:07
Лето, и как будто не бабье.
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