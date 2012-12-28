В Липецкой области все еще сухо и по-летнему тепло

В ближайшие трое суток в Липецкой области сохранится повышенное атмосферное давление, осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят 18-21 градусов тепла, что на 4-7 градусов выше нормы.На большей части области установилась чрезвычайная пожароопасность лесов – 5 класс горимости, по северу высокая – 4 класс горимости.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 сентября в Липецкой области малооблачно, без осадков. Ветер восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью от +6 до +11 градусов, днем – от +24 до +29 градусов.В Липецке малооблачно, без осадков. Температура ночью – от +8 до +10 градусов, днем – от +26 до +28 градусов.День 8 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году –0 градусов.