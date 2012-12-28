Ельчанин нарвал на заброшенном поле дикорастущую коноплю и получил год исправительных работ

Мужчину в тот же день задержали полицейские за появление в общественном месте в состоянии опьянения.

Ельчанин получил год исправительных работ с удержанием 5 % из зарплаты в доход государства за незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере (по части первой статьи 228 УК РФ).По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, в мае этого года мужчина на заброшенном поле в поселке Елецкий Елецкого района нашел несколько кустов дикорастущей конопли, с которых оборвал части растений и сложил в накладные карманы надетых на нем брюк.Но в тот же день мужчина был задержан полицейскими за появление в общественном месте в состоянии опьянения (по статье 20.21 КоАП РФ) и доставлен в дежурную часть. Там у него в карманах нашли 45 граммов марихуаны.