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Ельчанин нарвал на заброшенном поле дикорастущую коноплю и получил год исправительных работ
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Происшествия
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52 минуты назад
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Ельчанин нарвал на заброшенном поле дикорастущую коноплю и получил год исправительных работ
Мужчину в тот же день задержали полицейские за появление в общественном месте в состоянии опьянения.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, в мае этого года мужчина на заброшенном поле в поселке Елецкий Елецкого района нашел несколько кустов дикорастущей конопли, с которых оборвал части растений и сложил в накладные карманы надетых на нем брюк.
Но в тот же день мужчина был задержан полицейскими за появление в общественном месте в состоянии опьянения (по статье 20.21 КоАП РФ) и доставлен в дежурную часть. Там у него в карманах нашли 45 граммов марихуаны.
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