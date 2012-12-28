На полутора десятках улиц отключат электричество для монтажа приборов учета

А часть улицы Космонавтов останется 3 сентября без холодной воды.

3 сентября из-за плановых ремонтных работ на сетях без холодной воды с 10:00 и до окончания работ останутся дома №№ 88, 90, 94, 94а, 96а, 96б по улице Космонавтов, предупредили в «РВК-Липецк». Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.3 сентября работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.В промежутке с 08:00 до 18:00 монтаж приборов учета будет проводиться на улицах 1-й Крымской, Депутатской, Индустриальной, Киевской, Энергостроителей, Спортивной, 8 Марта, Адамова, Крайней, по проспекту Победы.С 14:00 до 18:00 по этой же причине — монтаж приборов учета — перебои со светом будут на улицах Зои Космодемьянской, Спиртзаводской, по Осеннему проезду.Отключения света для отдельного домовладения в указанные промежутки времени составят не более трех часов.