Сегодня в Липецке: снова в школу, безопасность во время линеек, на уроках запретили мобильники
Двое уличных грабителей отняли у сидевшего на тротуаре липчанина сумку и сняли с его счета 15 тысяч рублей
Общество
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сегодня, 17:45
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На полутора десятках улиц отключат электричество для монтажа приборов учета
А часть улицы Космонавтов останется 3 сентября без холодной воды.
3 сентября работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
В промежутке с 08:00 до 18:00 монтаж приборов учета будет проводиться на улицах 1-й Крымской, Депутатской, Индустриальной, Киевской, Энергостроителей, Спортивной, 8 Марта, Адамова, Крайней, по проспекту Победы.
С 14:00 до 18:00 по этой же причине — монтаж приборов учета — перебои со светом будут на улицах Зои Космодемьянской, Спиртзаводской, по Осеннему проезду.
Отключения света для отдельного домовладения в указанные промежутки времени составят не более трех часов.
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