Не пей с кем попало: собутыльник похитил у уснувшего мужчины банковскую карту

А потом расплачивался ей в различных магазинах.

Усманский районный суд приговорил мужчину к 2 годам 3 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за кражу денег с банковского счёта (по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ).Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 26 сентября прошлого года двое мужчин вместе выпивали. И когда один уснул, другой украл у него банковскую карту, после чего оплачивал с её помощью товары в различных магазинах Усмани.Всего со счёта мужчины было похищено 19 040 рублей.