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512
сегодня, 13:52
4

Не пей с кем попало: собутыльник похитил у уснувшего мужчины банковскую карту

А потом расплачивался ей в различных магазинах.

Усманский районный суд приговорил мужчину к 2 годам 3 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за кражу денег с банковского счёта (по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ).

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 26 сентября прошлого года двое мужчин вместе выпивали. И когда один уснул, другой украл у него банковскую карту, после чего оплачивал с её помощью товары в различных магазинах Усмани.

Всего со счёта мужчины было похищено 19 040 рублей.
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Ромео
сегодня, 15:44
Жёсткое наказание пару строгоча наверное судимый не раз чел...
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Durst
сегодня, 14:50
Он просто не знал, что использование чужой карты оставляет четкие следы, которые легко отследить камерами видеонаблюдение, а также информации о транзакциях. А самое важное — помнить, что кража — это преступление, которое приносит ущерб и страдание людям.
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Нонка
сегодня, 14:43
Бухают что бы спать!
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Тутанхамон
сегодня, 14:24
Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек.
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