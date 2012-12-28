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Происшествия
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сегодня, 13:52
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Не пей с кем попало: собутыльник похитил у уснувшего мужчины банковскую карту
А потом расплачивался ей в различных магазинах.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 26 сентября прошлого года двое мужчин вместе выпивали. И когда один уснул, другой украл у него банковскую карту, после чего оплачивал с её помощью товары в различных магазинах Усмани.
Всего со счёта мужчины было похищено 19 040 рублей.
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