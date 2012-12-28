64-летняя ельчанка установила программу и лишилась 800 тысяч рублей

Женщина сделала это по совету «сотрудника государственных органов».

27 августа в Ельце в полицию обратилась 64-летняя женщина, которой на мобильный телефон позвонила «сотрудник государственных органов» и сообщила, что нужно установить программу на портале «Госуслуг».Как сообщает Штаб ОМВД России по городу Ельцу, после этого женщине в мобильном приложении пришло сообщение со ссылкой, перейдя по которой она установила программу, обеспечив мошенникам удаленный доступ к мобильному приложению банка. На следующий день женщина обнаружила, что с её счета были похищены 800 000 рублей.Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 158 УК РФ «Кража со счета».