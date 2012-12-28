Выходные в Липецке: памяти известного тренера, рай для киноманов и дворовая песня про бандита
Выходные в Липецке: памяти известного тренера, рай для киноманов и дворовая песня про бандита
Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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В Липецкой области сухо и до +31
В ближайшие трое суток Липецкая область останется в области повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 21-24 градусов тепла, что на 4-7 градусов выше нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью — от +13 до +15 градусов, днем — от +28 до +30 градусов.
День 25 августа стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2015 году –4 градусов тепла.
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