В Липецкой области сухо и до +31

В ближайшие трое суток Липецкая область останется в области повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 21-24 градусов тепла, что на 4-7 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 августа в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью от +11 до +16 градусов, днем — от +26 до +31 градусов.В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью — от +13 до +15 градусов, днем — от +28 до +30 градусов.День 25 августа стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2015 году –4 градусов тепла.