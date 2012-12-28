Без осадков и до +30: в Липецкой области все еще жарко

В ближайшие трое суток Липецкая область останется в области повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 21-23 градусов тепла, что на 4-5 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 августа в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек. Ночью на улице от +14 до +19 градусов, днем — от +25 до +30 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью — от +16 до +18 градусов, днем — от +27 до +29 градусов.День 24 августа стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году –4 градусов тепла.