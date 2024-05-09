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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: услуги юристов подорожают на 50 процентов, в городе ищут слесаря с зарплатой под 100 тысяч рублей

Рассказываем всё самое главное про наступившую среду.

Дождь только ночью

Дождик, смочивший разгорячённую землю минувшей ночью, прекратится и днём с неба не упадёт ни капли. Вчерашняя жара спадёт, но всё равно в Липецке обещают около 30 градусов.

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Отключение воды

С 9:00 и до завершения ремонтных работ перекроют холодное водоснабжение на улицах Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б; Папина, 6, 8, 9, 17, 17б; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15; на проспекте Победы, 22.

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С 10:00 и до конца ремонта холодной воды не будет в домах на улицах Горького, 1; Коммунальной, 10, 12; Крупской, 7, 16; Леваневского, 1; Московской, 6, 6б, 6б стр. 1, 6в, 8, 8/1, вл. 8в/1, вл. 8в,10 стр. 8; Невского, 26а; Неделина, 14, 14а, 16, 18, 20; Октябрьской, 74; Парковой, стр. 4/1, 10; С. Разина, 1; Фрунзе, 30, 33; площади Торговой, 2, 4; проездах Поперечном, 16 и Универсальном, 9а, 10 стр. 4, 10 стр. 11, 10 стр. 7, 14 вл. 6, 14 стр. 7, 14 вл. 16, 14 вл. 8, 14 вл. 9, 14 лит. аА, 14 лит. е, 14 лит. Пп, 14 вл. 3, 14а вл. 2.

В это же время с комфортом расстанутся жители частного сектора на улицах Бореговой, Волжской, Дарвина, Димитрова, Красной, Леваневского, Лермонтова, Лесопарковой, Озёрной, Островского, Пляжной, Санитарной, Чапаева, Энергетической.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 отключат электроэнергию на улицах Зеологической, Детской, Металлистов, Монтажников, Юношеской, а с 14:00 до 17:00 на Балмочных, Гагарина, Игнатьева, Моршанской, Семашко, Физкультурной.

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В промежутке с 8:00 до 18:00 в связи с монтажом прибором учёта обещают оставить без света на срок не более 3-х часов улицы 40 лет Советской Армии, 50 лет НЛМК, Верхнюю Логовую, В.Скороходова, Дубовую, Индустриальную, К.Маркса, Неделина, Липовскую, Российскую, Среднюю, проспект Победы.

Пробки

С раннего утра проехать по дорогам Липецка непросто. Узнать о пробках помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, а при известной доле везения – подскажут, как объехать заторы.


Цигун

В липецких библиотеках можно не только почитать, но и пройти оздоровительные курсы. В библиотеке семейного чтения (ул. Теперика, 1) в 10:00 вновь пройдут занятия по китайской дыхательной гимнастике цигун (18+). Их организуют в рамках проекта «Активное долголетие», рекомендовано для людей с 55 лет.

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Китайцы с помощью цигун умудряются доживать до 100 лет и не бросают занятий.

Интеллектуальные игры

Помериться умум и сообразительностью с ближним своим липчане сегодня могут в нескольких местах. В 13:00 в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) пройдет краеведческая игра «Почувствуй Липецкий край» (12+).

Юные липчане в 14:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) смогут пройти приключенческий квест «Искатели сокровищ» (12+).

А в 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) состоится художественная викторина «Эрудитариум» (16+), в которой будут соревноваться команды. Можно приходить со своей сборной или найти коллектив прямо на месте.

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Дина Кюнбергер, хозяйка "Библиотеки", всегда придумает что-нибудь эдакое

Кино

Галлерея современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) в 18:00 приглашает на первый в истории своего киноклуба показ сериала для детей. Смотреть будут 1-й сезон мультика «По ту сторону изгороди». США, 2014. Фэнтези, приключения. Режиссёр Нат Кэш (6+).

История про двух братьях, которые ищут в страшном и таинственном лесу дорогу домой. В поисках пути, а также в борьбе с загадочным Зверем ребятам составят компанию мрачный Дровосек, говорящий конь, болтливая птичка Беатрис и множество других персонажей, населяющих волшебный и чудный мир. Очень высокий рейтинг на «Кинопоиске» - 8,7.

Роли дублировали: Егор Дружинин, Владимир Войтюк, Вероника Саркисова.


Во двор

Мероприятия проекта «Всей семьёй во двор» (0+) пройдут сегодня в 18:00 на улице Бородинской, 47.

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Жителей дома и из ближайших соседей ждут музыка, развлечения, веселые конкурсы и море положительных эмоций.

«Металлург» идёт за Кубком

А ещё сегодня в Липецке большой футбол. В 18:00 на Центральном стадионе (ул. Первомайская, 59) липецкий «Металлург» сыграет первый матч в Кубке России. Соперник – «Зенит» из Пензы, клуб «дивизиона Б» второй лиги, т.е. на ступеньку ниже липчан.

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Команде Максима Ромащенко, который считает «Металлург» лучшим по игре во второй лиге, срочно нужна хотя бы одна победа. Быть может – в Кубке повезёт.

Услуги юристов подорожают на 50 процентов

Рост прогнозируют уже с осени. Сами юристы называют причинами рост аренды помещений, высокий спрос, нехватку квалифицированных кадров. А ещё – повышение квалификации специалистов. Любопытно – они тоже вдруг разом стали все умнее на 50 процентов?

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Кроме того, согласно федеральному закону, с 8 сентября увеличится размер пошлины при обращении в суд. Так, за подачу апелляции потребуется заплатить уже не 150 рублей, а 3000. Многим ли россиянам будут по карману юридические услуги?

Самые большие зарплаты в Липецке

Сервис SuperJob перечислил самые финансово привлекательные вакансии в Липецке в августе. Больше всего работодатели готовы платить региональному менеджеру по развитию партнёрской сети. Компания предлагает сотруднику с релевантным опытом работы зарплату от 180 тыс. рублей, премии и ДМС.

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На 2-м месте – вакансия хирурга-флеболога с зарплатой от 150 тыс. рублей. Успешный кандидат должен иметь высшее медицинское образование. На 3-м месте – территориальный менеджер по проектам с зарплатой от 100 тыс. рублей. Будущий сотрудник должен иметь опыт работы в строительных продажах от трех лет и личный автомобиль. Работодатель обещает компенсацию топливной карты и премии.

В рейтинг также вошли вакансии менеджера по продажам запасных частей с зарплатой 100 тыс. рублей и слесаря с зарплатой от 95 тыс. рублей.

Дорогие липчане! В наше неспокойное время нельзя без новостей. А их вы всегда можете найти на GOROD48, который не случайно называют электронным именем Липецка. Чтобы заглянуть в ленту событий, достаточно пятиминутной паузы в течение рабочего дня. Главное – заглядывать чаще. Тогда вы можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного, а в наше неспокойное время без новостей никуда. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.
Сегодня в Липецке
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Комментарии (5)

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zzloyzz
18 минут назад
О, Фемида стала Фортуной.
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Электорат
38 минут назад
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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Вован
44 минуты назад
Ага, пусть мечтают. Как бы не пришлось снижать на 50% зарплату. Всегда найдутся те, кто поможет дешевле.
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Внушаемый
51 минуту назад
Почему это рост на 50 % при инфляции 8 % ? Почему я себе зарплату не могу поднять на 50 % ? Раз такой беспредел !
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Липчанин
сегодня, 07:53
Рост арендной платы на 50%? Где и у кого такой прирост в аренде?) у них что офисы в Москва Сити?
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