Сегодня в Липецке: услуги юристов подорожают на 50 процентов, в городе ищут слесаря с зарплатой под 100 тысяч рублей

Рассказываем всё самое главное про наступившую среду.

Дождик, смочивший разгорячённую землю минувшей ночью, прекратится и днём с неба не упадёт ни капли. Вчерашняя жара спадёт, но всё равно в Липецке обещают около 30 градусов.









С 9:00 и до завершения ремонтных работ перекроют холодное водоснабжение на улицах Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б; Папина, 6, 8, 9, 17, 17б; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15; на проспекте Победы, 22.









С 10:00 и до конца ремонта холодной воды не будет в домах на улицах Горького, 1; Коммунальной, 10, 12; Крупской, 7, 16; Леваневского, 1; Московской, 6, 6б, 6б стр. 1, 6в, 8, 8/1, вл. 8в/1, вл. 8в,10 стр. 8; Невского, 26а; Неделина, 14, 14а, 16, 18, 20; Октябрьской, 74; Парковой, стр. 4/1, 10; С. Разина, 1; Фрунзе, 30, 33; площади Торговой, 2, 4; проездах Поперечном, 16 и Универсальном, 9а, 10 стр. 4, 10 стр. 11, 10 стр. 7, 14 вл. 6, 14 стр. 7, 14 вл. 16, 14 вл. 8, 14 вл. 9, 14 лит. аА, 14 лит. е, 14 лит. Пп, 14 вл. 3, 14а вл. 2.

















В липецких библиотеках можно не только почитать, но и пройти оздоровительные курсы. В библиотеке семейного чтения (ул. Теперика, 1) в 10:00 вновь пройдут занятия по китайской дыхательной гимнастике цигун (18+). Их организуют в рамках проекта «Активное долголетие», рекомендовано для людей с 55 лет.











Дина Кюнбергер, хозяйка "Библиотеки", всегда придумает что-нибудь эдакое











Роли дублировали: Егор Дружинин, Владимир Войтюк, Вероника Саркисова.





Мероприятия проекта «Всей семьёй во двор» (0+) пройдут сегодня в 18:00 на улице Бородинской, 47.













А ещё сегодня в Липецке большой футбол. В 18:00 на Центральном стадионе (ул. Первомайская, 59) липецкий «Металлург» сыграет первый матч в Кубке России. Соперник – «Зенит» из Пензы, клуб «дивизиона Б» второй лиги, т.е. на ступеньку ниже липчан.













Рост прогнозируют уже с осени. Сами юристы называют причинами рост аренды помещений, высокий спрос, нехватку квалифицированных кадров. А ещё – повышение квалификации специалистов. Любопытно – они тоже вдруг разом стали все умнее на 50 процентов?















Сервис SuperJob перечислил самые финансово привлекательные вакансии в Липецке в августе. Больше всего работодатели готовы платить региональному менеджеру по развитию партнёрской сети. Компания предлагает сотруднику с релевантным опытом работы зарплату от 180 тыс. рублей, премии и ДМС.







