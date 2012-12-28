Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Завтра в Липецке перекрывается несколько улиц: общественный транспорт меняет маршруты
Общество
С бывшего начальника УФСИН по Липецкой области сорвали погоны
Происшествия
20-летний водитель без прав сбил девушку на переходе, отвез ее в больницу, а потом скрылся
Происшествия
Прокуратура взяла под контроль расследование дела о ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка
Происшествия
Сегодня в Липецке: горожане всё активнее меняют профессии, каждый четвёртый проклинает взятый в банке кредит
Общество
В трех авариях с грузовиками погибли три человека
Происшествия
В отношении врезавшегося в «Шевроле» водителя грузовика «Скания» возбуждено уголовное дело
Происшествия
Вслед за «голубиным» липчане нашли «утиное кладбище»
Общество
«Руководство «Ашана» трижды возвращало нам проект переноса газовых сетей»
Общество
Залитый жижей двор на Осканова быстро очистили
Общество
Читать все
Вслед за «голубиным» липчане нашли «утиное кладбище»
Общество
Открытие памятника Алексею Хренникову откладывается на осень
Общество
В 11 школах улучшено искусственное освещение
Общество
Врач из Усмани вернулась на малую родину и получила 1,5 губернаторских миллиона
Общество
Ельчанин должен вернуть полученные по соцконтракту 350 000 рублей
Общество
Липецкая вечЁрка: гибель 11-летней девочки, окончание «масляного дела» и новые способы мошенничества
Общество
В Липецкой области сухо и до +30
Погода в Липецке
36 покупателей товаров «Икея» отсудили более 3,6 миллиона рублей
Общество
На НЛМК определили лучшего приемщика поездов
НЛМК Live
Участников судебных процессов предупреждают о новом способе мошенничества
Происшествия
Читать все
Общество
761
сегодня, 15:24
15

Архитекторы отстояли цветовую гамму дома на Первомайской

Цвет фасада дома № 57 на спуске улицы Первомайской практически не изменится. Авторов здания пригласили в мэрию для согласования проекта его отделки.

— Мы внесли небольшие изменения в проект в присутствии главного архитектора Липецка и согласовали паспорт отделки фасадов для дальнейшей работы, — рассказал GOROD48 один из авторов проекта дома, архитектор Сергей Сошников. — Постарались сохранить первоначальную цветовую гамму. Фасад со стороны Первомайской достаточно долго находится в тени, поэтому там важно было сохранить теплые тона. Мы немного подправили проект. В нем были вертикальные коричневые вставки, которые диссонировали, их убрали. Цвета дома будут максимально приближены к тому, что было.

Напомним, в доме начался капитальный ремонт, и авторы проекта здания потребовали согласовать с ними новое цветовое решение.

«Дом построен лет 30 назад, в прошлом веке. Были модны желтенькие и красненькие цвета. Сейчас такая пестрота на улицах не в тренде. Актуальны более спокойные цвета. Надо менять своё мышление. Мир меняется, и мы меняемся вместе с ним. Не надо застревать в прошлом». Этот отзыв на GOROD48 зацепил Сергея Сошникова и он посчитал нужным на него ответить.

— Архитектор Василий Баженов писал, что архитектура, как математика и физика, не подлежат моде, это стабильные вещи, — заявил Сергей Сошников.
ремонт дома
1
1
0
1
3

Комментарии (15)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Липчанка
10 минут назад
Оказывается в серый хотели покрасить! Краску что ли серую закупили оптом? Всё серое вокруг. Архитекторы боритесь за город!
Ответить
Липчанка.
29 минут назад
Правильно архитекторы бунтуют. Молодцы. Липецк был таким симпатичным зелёным городком, а в последние годы превратился в мрачное, унылое зрелище. Особенно это заметно, когда долго не был в родном городе.
Ответить
неадекв женщ со вкус
53 минуты назад
Нахлобучку на крыше, в стиле "хотели как в Парыже, получилось как всегда", надо убрать. И жильцов, заколхозивших балконы, заставить вернуть всё взад. (Балкон должен быть открыт, только тогда он украшает, иначе -портит!) Может, тогда и будет получше выглядеть. А сейчас стрёмно, хоть сусальным золотом его крась, не поможет.
Ответить
Странно ,
сегодня, 19:36
что некоторым людям нравится одновременно голубой и желтый цвета!
Ответить
Архитектору
сегодня, 16:58
Не согласен с архитектором Баженовым, а как же постоянно меняющиеся стили в архитектуре, рококо, барокко, классицизм, конструктивизм - это можно назвать модой. Если бы она была как физика, мы бы жили в пещерах каменного века - всегда.
Ответить
Маляр
сегодня, 19:10
Вы - да, или на дереве!
Ответить
Маляр
сегодня, 19:05
Вы - да, или на дереве!
Ответить
Только снос
сегодня, 16:50
Ужасное здание, его нужно снести а не ремонтировать
Ответить
Согласен
сегодня, 17:55
Немцы никогда строить не умели.
Ответить
Жительница
сегодня, 16:46
Утеплите наш дом по Гагарина 2, к расцветке у нас претензий не будет, красьте хоть в горошек, но только сдвиньте асе с мёртвой точки. С прошлого года тянется эта история.
Ответить
Я
сегодня, 16:00
Итак вокруг все унылое, еще и здесь перекрыли кислород.
Ответить
мк
сегодня, 15:59
может надо больше ярких цветов - надоели по-носные (т.е. блекло желто-коричневые), приглушенно-зеленые, блекло-желтенкие цвета, ну и панельно-серые
Ответить
коля
сегодня, 15:49
Странная логика.окрасте в ярко черный .или уныло синий .или в любимый зелено желтый .Я не понимаю .решают как дом покрасить.))))).
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru