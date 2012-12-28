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Общество
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сегодня, 15:24
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Архитекторы отстояли цветовую гамму дома на Первомайской
— Мы внесли небольшие изменения в проект в присутствии главного архитектора Липецка и согласовали паспорт отделки фасадов для дальнейшей работы, — рассказал GOROD48 один из авторов проекта дома, архитектор Сергей Сошников. — Постарались сохранить первоначальную цветовую гамму. Фасад со стороны Первомайской достаточно долго находится в тени, поэтому там важно было сохранить теплые тона. Мы немного подправили проект. В нем были вертикальные коричневые вставки, которые диссонировали, их убрали. Цвета дома будут максимально приближены к тому, что было.
Напомним, в доме начался капитальный ремонт, и авторы проекта здания потребовали согласовать с ними новое цветовое решение.
«Дом построен лет 30 назад, в прошлом веке. Были модны желтенькие и красненькие цвета. Сейчас такая пестрота на улицах не в тренде. Актуальны более спокойные цвета. Надо менять своё мышление. Мир меняется, и мы меняемся вместе с ним. Не надо застревать в прошлом». Этот отзыв на GOROD48 зацепил Сергея Сошникова и он посчитал нужным на него ответить.
— Архитектор Василий Баженов писал, что архитектура, как математика и физика, не подлежат моде, это стабильные вещи, — заявил Сергей Сошников.
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