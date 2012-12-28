В Липецке устанавливают умные светофоры

Они способны управлять интервалами зеленого и красного сигналов в зависимости от напряженности транспортных потоков.

В Липецке на улице Хренникова и Воронежском шоссе установлены управляемые светофоры. Такие же монтируются на улицах Папина и Стаханова.«Управляемые светофоры могут автоматически регулировать длительность зеленого и красного сигналов в зависимости от количества автомобилей на перекрестке или переходе. Это позволяет оптимизировать движение транспорта, сократить временные задержки и улучшить общую проходимость дорожной сети», — рассказали в мэрии.В Липецке до конца года управляемые светофоры будут установлены на улицах Циолковского, Терешковой и на новой автодороге по улице Белана (от улицы Меркулова до Воронежского шоссе). Всего в городе предусмотрен 31 такой светофор.