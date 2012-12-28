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1316
вчера, 18:01
23

В Липецке устанавливают умные светофоры

Они способны управлять интервалами зеленого и красного сигналов в зависимости от напряженности транспортных потоков. 

В Липецке на улице Хренникова и Воронежском шоссе установлены управляемые светофоры. Такие же монтируются на улицах Папина и Стаханова.

«Управляемые светофоры могут автоматически регулировать длительность зеленого и красного сигналов в зависимости от количества автомобилей на перекрестке или переходе. Это позволяет оптимизировать движение транспорта, сократить временные задержки и улучшить общую проходимость дорожной сети», — рассказали в мэрии. 

В Липецке до конца года управляемые светофоры будут установлены на улицах Циолковского, Терешковой  и на новой автодороге по улице Белана (от улицы Меркулова до Воронежского шоссе). Всего в городе предусмотрен 31 такой светофор.

светофоры
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Комментарии (23)

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Как гость
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Сначала новые
@
57 минут назад
Недавно ехали по Москве, на одном из умных светофоров 40 минут стояли, хотя в других направлениях вообще машин не было...
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Житель
сегодня, 06:52
После красного сигнала светофора должен быть желтый и потом зеленый. Только почему то существует разница в алгоритме работы разных светофоров. И длительность перехода от одного цвета к другому у светофоров разная. То несколько секунд проходит от красного к желтому, или вообще желтого нет, то сразу желтый. Как то не понятно со временем текущем в светофорах...
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Житель
сегодня, 06:45
Искуственный интелект не смог помочь руководителям Управления дорог, помогут умные светофоры. Но при условии смены руководителей на умных руководителей.
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Я
вчера, 22:49
Умных пешеходов завезите
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Ха
вчера, 22:47
Все , значит все встанет окончательно , мы уже знаем ваши умные технологии и ноу хау
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Да ну
вчера, 22:29
Светофоры все умней, а люди все глупей. Как так получается
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Васёк
вчера, 21:11
У нас уже лет 20 назад запустили в жемчужине " зелёную волну" . Но за это время никто в неё не попал.
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Гость
вчера, 20:36
На улице Папина, где отсутствует часть дорожного покрытия, в особенности требуются умные светофоры. Думали, что дно достигнуто, нр снизу постучали... в очередной раз
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Перепутали рубрики
вчера, 20:29
Это новость из раздела " бизнес"!
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Математик
вчера, 20:15
Светофоры с кнопкой асинхронны к зелёной волне. Они сбивают настройки волны. Убрать все кнопки.
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