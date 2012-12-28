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Общество
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вчера, 18:01
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В Липецке устанавливают умные светофоры
Они способны управлять интервалами зеленого и красного сигналов в зависимости от напряженности транспортных потоков.
«Управляемые светофоры могут автоматически регулировать длительность зеленого и красного сигналов в зависимости от количества автомобилей на перекрестке или переходе. Это позволяет оптимизировать движение транспорта, сократить временные задержки и улучшить общую проходимость дорожной сети», — рассказали в мэрии.
В Липецке до конца года управляемые светофоры будут установлены на улицах Циолковского, Терешковой и на новой автодороге по улице Белана (от улицы Меркулова до Воронежского шоссе). Всего в городе предусмотрен 31 такой светофор.
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