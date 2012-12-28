После первого этапа гидравлических испытаний в Липецке без горячей воды остаются 33 многоэтажки
Обокравшего продуктовый магазин и столовую мужчину нашли по оставленным следам крови и отпечаткам пальцев
Происшествия
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сегодня, 12:45
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В колонию на улице Ковалева пытались перебросить четыре телефона
На троих нарушителей составлен административный протокол.
«При досмотре изъяты свертки, в которых находились четыре мобильных телефона, зарядные устройства и две сим-карты операторов сотовой связи. По данному факту составлен протокол об административном правонарушении», — сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области
Липчанам напоминают, что за доставку запрещённых к хранению осуждёнными предметов предусмотрена административная и уголовная ответственность.
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