В колонию на улице Ковалева пытались перебросить четыре телефона

На троих нарушителей составлен административный протокол.

На режимной территории, прилегающей к запретной зоне исправительной колонии №2 на улице Ковалёва в Липецке, при попытке переброса телефонов, зарядок и сим-карт были задержаны трое граждан.«При досмотре изъяты свертки, в которых находились четыре мобильных телефона, зарядные устройства и две сим-карты операторов сотовой связи. По данному факту составлен протокол об административном правонарушении», — сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой областиЛипчанам напоминают, что за доставку запрещённых к хранению осуждёнными предметов предусмотрена административная и уголовная ответственность.