Дрифтер с левыми номерами крутил пятаки на площади Космонавтов

Его уже нашли полицейские.



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Вечером 6 августа жители Липецка наблюдали на площади Космонавтов, дрифетра, который входил в неуправляемый занос и накрутил так пять кругов, после чего уехал с площади.Такое вождение не осталось без внимания ГАИ. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сотрудники Госавтоинспекции отыскали и привлекли водителя к административной ответственности.— Информацию о нарушении правил дорожного движения сотрудники полиции выявили в ходе мониторинга сети Интернет. Установлено, что на перекрестке с круговым движением водитель выполнял маневры, опасные для других участников дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции установили его личность водителя. Им оказался 27-летний местный житель, — сообщили GOROD48 в полиции.В отношении нарушителя составлены административные протоколы по части 1 статьи 12.14 (нарушение правил маневрирования), статье 12.37 (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств), части 1 статьи 12.1 (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке) КоАП РФ с наложением административных штрафов.Кроме того сотрудники Госавтоинспекции установили, что государственные номера, установленные на машине дрифтера находились в розыске, в связи с прекращением регистрации прежним собственником. Госномера изъяты.