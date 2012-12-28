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Общество
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сегодня, 15:30
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Дрифтер с левыми номерами крутил пятаки на площади Космонавтов
Его уже нашли полицейские.
Такое вождение не осталось без внимания ГАИ. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сотрудники Госавтоинспекции отыскали и привлекли водителя к административной ответственности.
— Информацию о нарушении правил дорожного движения сотрудники полиции выявили в ходе мониторинга сети Интернет. Установлено, что на перекрестке с круговым движением водитель выполнял маневры, опасные для других участников дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции установили его личность водителя. Им оказался 27-летний местный житель, — сообщили GOROD48 в полиции.
В отношении нарушителя составлены административные протоколы по части 1 статьи 12.14 (нарушение правил маневрирования), статье 12.37 (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств), части 1 статьи 12.1 (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке) КоАП РФ с наложением административных штрафов.
Кроме того сотрудники Госавтоинспекции установили, что государственные номера, установленные на машине дрифтера находились в розыске, в связи с прекращением регистрации прежним собственником. Госномера изъяты.
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