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Общество
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сегодня, 15:21
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В Липецке на ремонте дорог замечены африканцы
В управлении главного смотрителя констатировали, что в подрядных организациях закончились мигранты из Средней Азии.
— А что делать? У субподрядчиков исполнителей работ закончились рабочие из Средней Азии, — сказали нам в управлении главного смотрителя, заказчика дорожных ремонтов в Липецке.
На улице Стаханова асфальт меняет компания «Инфинити Групп».
— По контракту наша компания должна не только заасфальтировать дорогу и отремонтировать пешеходные зоны, но и благоустроить прилегающую территорию. Эту работу мы отдали на субподряд компании «Грин Парк», занимающуюся озеленением. Субподрядчик привлекает рабочую силу по своему усмотрению, — сообщили GOROD48 в «Инфинити Групп».
В «Инфинити Групп» добавили, что африканцы — студенты Липецкого государственного педагогического университета, которые решили провести каникулы с пользой для дела. Один из парней уже семейный: он женат на липчанке и уже обзавелся двумя детьми.
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