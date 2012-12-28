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сегодня, 15:21
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В Липецке на ремонте дорог замечены африканцы

В управлении главного смотрителя констатировали, что в подрядных организациях закончились мигранты из Средней Азии.

Сегодня один из наших читателей снял на улице Стаханова трех дорожных рабочих — африканцев. Эти же парни уже попадались на глаза липчанам на других ремонтируемых дорогах.

— А что делать? У субподрядчиков исполнителей работ закончились рабочие из Средней Азии, — сказали нам в управлении главного смотрителя, заказчика дорожных ремонтов в Липецке.

На улице Стаханова асфальт меняет компания «Инфинити Групп».

— По контракту наша компания должна не только заасфальтировать дорогу и отремонтировать пешеходные зоны, но и благоустроить прилегающую территорию. Эту работу мы отдали на субподряд компании «Грин Парк», занимающуюся озеленением. Субподрядчик привлекает рабочую силу по своему усмотрению, — сообщили GOROD48 в «Инфинити Групп».

В «Инфинити Групп» добавили, что африканцы — студенты Липецкого государственного педагогического университета, которые решили провести каникулы с пользой для дела. Один из парней уже семейный: он женат на липчанке и уже обзавелся двумя детьми.   
ремонт дорог
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
Вот они то
32 минуты назад
хоть работают! Занесла их конечно судьба!....
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Бабушка
сегодня, 16:27
Какая разница - кто. Лишь бы работали на совесть.
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Вот
сегодня, 16:25
Они специалисты дорог!
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Дуся
сегодня, 16:06
Ну подрабатывают ребята, полезным делом занимаются, что прицепились?
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на
сегодня, 16:03
папина тоже работают африканцы.и что???
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Гость
сегодня, 15:57
Кругом обман кто даст на лапу тот выиграет тендер.
Ответить
77
сегодня, 15:43
Хотят учиться, хотят работать – пусть работают на здоровье! Тем более наши не выстроились в очередь строить дороги.
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Наш
сегодня, 15:47
Где очередь занимать?
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Арарат.
сегодня, 15:35
Армяне уже '' Клали '' асфальт. Максимум на год хватает. А это на минуточку наши налоги.
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Коммунист знающий
сегодня, 15:29
Так работает импортозамещение
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