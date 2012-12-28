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У спящего на лавочке у подъезда липчанина украли «Айфон» стоимостью более 100 000 рублей
Происшествия
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25 минут назад
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За месяц мошенники обманули 24 ельчан
В июле жители Ельца перевели мошенникам 7,5 миллиона рублей.
«По всем фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование. Основными способами обмана по-прежнему остаются перевод средств на «безопасный» счет, покупки и дополнительный заработок в Интернете. На удочку мошенников попадаются как люди пожилого возраста, так и молодые граждане», — отмечают в полиции.
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