За месяц мошенники обманули 24 ельчан

В июле жители Ельца перевели мошенникам 7,5 миллиона рублей.

В июле мошенники обманули 24 жителей Ельца, из которых 8 человек перевели деньги на «безопасный» счет, 3 обманули при оформлении покупок в Интернете, 4 перевели деньги в долг по сообщению от «знакомых», 2 пытались инвестировать и заработать в Интернете, остальные пострадали от хищений их личных данных и перевода денежных средств со счетов. Об этом сообщает Штаб ОМВД России по городу Ельцу.«По всем фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование. Основными способами обмана по-прежнему остаются перевод средств на «безопасный» счет, покупки и дополнительный заработок в Интернете. На удочку мошенников попадаются как люди пожилого возраста, так и молодые граждане», — отмечают в полиции.