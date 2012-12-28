Подросток подал объявление о продаже чужого велосипеда прямо на месте кражи

За велосипед он выручил 4000 рублей и сразу стал фигурантом уголовного дела.

В Ельце в полицию обратилась 40-летняя женщина с заявлением о краже из подъезда многоквартирного дома велосипеда за 13 000 рублей.По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, в краже подозревается подросток: он проник в подъезд и на шестом этаже обнаружил непристегнутый велосипед. Подняв его на этаж выше, парень сфотографировал велосипед и тут же выложил предложение о продаже на сайте бесплатных объявлений. На объявление сразу откликнулся покупатель — он заплатил за велосипед 4 000 рублей.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Ведется расследование.