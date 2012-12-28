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Происшествия
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44 минуты назад
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Подросток подал объявление о продаже чужого велосипеда прямо на месте кражи
За велосипед он выручил 4000 рублей и сразу стал фигурантом уголовного дела.
По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, в краже подозревается подросток: он проник в подъезд и на шестом этаже обнаружил непристегнутый велосипед. Подняв его на этаж выше, парень сфотографировал велосипед и тут же выложил предложение о продаже на сайте бесплатных объявлений. На объявление сразу откликнулся покупатель — он заплатил за велосипед 4 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Ведется расследование.
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