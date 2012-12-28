Без аритмии. В Липецке выписали первых пациентов, прооперированных по новой для региона технологии
У спящего на лавочке у подъезда липчанина украли «Айфон» стоимостью более 100 000 рублей
Общество
671
сегодня, 11:30
2
В гостехнадзоре прокомментировали инцидент с остановившимся чёртовым колесом
Все аттракционы, допущенные к эксплуатации, прошли ежегодное техническое освидетельствование и находятся в исправном состоянии.
Инспекция Гостехнадзора по Липецкой области сообщила, что перед началом сезона эксплуатации аттракционов был проведен комплекс профилактических мероприятий во всех парках с аттракционами. А в июне совместно с прокуратурой Липецкой области были дополнительно проведены проверочные мероприятия соблюдения обязательных требований безопасной эксплуатации аттракционов в регионе. Все аттракционы, допущенные к эксплуатации, прошли ежегодное техническое освидетельствование и находятся в исправном состоянии.
«Обстоятельства в работе оборудования бываю разные, так, 27 июля в парке им. Флёрова во время празднования дня Грязинского района остановился аттракцион «Колесо обозрения» по причине отключения электричества. Ситуация нештатная, но персонал Культурно-досугового центра, обслуживающего аттракционы, справился с ней в соответствии с требованиями предписанными технической документацией, и людей, катающихся на аттракционе, спустили при помощи ручного механизма», — прокомментировали инцидент на Дне района в Грязях в инспекции гостехнадзора Липецкой области.
Фото — t.me/igtn48
0
0
0
2
1
Комментарии (2)