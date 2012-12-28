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сегодня, 11:30
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В гостехнадзоре прокомментировали инцидент с остановившимся чёртовым колесом

Все аттракционы, допущенные к эксплуатации, прошли ежегодное техническое освидетельствование и находятся в исправном состоянии.

Инспекция гостехнадзора Липецкой области прокомментировала ситуацию, которая произошла 27 июля во время празднования Дня Грязинского района в парке Флёрова. Напомним, там из-за отключения электричества  остановилось колесо обозрения. Катающихся людей опускали вниз в ручном режиме — видео разошлось по соцсетям. 

Инспекция Гостехнадзора по Липецкой области сообщила, что перед началом сезона эксплуатации аттракционов был проведен комплекс профилактических мероприятий во всех парках с аттракционами. А в июне совместно с прокуратурой Липецкой области были дополнительно проведены проверочные мероприятия соблюдения обязательных требований безопасной эксплуатации аттракционов в регионе. Все аттракционы, допущенные к эксплуатации, прошли ежегодное техническое освидетельствование и находятся в исправном состоянии.

«Обстоятельства в работе оборудования бываю разные, так, 27 июля в парке им. Флёрова во время празднования дня Грязинского района остановился аттракцион «Колесо обозрения» по причине отключения электричества. Ситуация нештатная, но персонал Культурно-досугового центра, обслуживающего аттракционы, справился с ней в соответствии с требованиями предписанными технической документацией, и людей, катающихся на аттракционе, спустили при помощи ручного механизма», — прокомментировали инцидент на Дне района в Грязях в инспекции гостехнадзора Липецкой области.


Фото — t.me/igtn48
парк
аттракционы
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Комментарии (2)

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Правовед
42 минуты назад
Подарок Гулевского!
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Липчанин76
58 минут назад
Гостехнадзор не существует уже около 20 лет, есть Ростехнадзор. Так кто дал комментарий, уважаемая редакция?
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