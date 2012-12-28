116 школ и детских садов получили счета на оплату холодной воды и водоотведения сверх установленных нормативов

Антимонопольный орган предупредил ООО «РВК-Липецк» о необходимости прекратить начислять образовательными учреждениям повышенную плату и произвести перерасчет.

Компания «РВК-Липецк» необоснованно завысила образовательным учреждениям города плату за сброс загрязняющих веществ.Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, в антимонопольное управление обратился Департамент образования администрации Липецка с жалобой на действия ООО «РВК-Липецк». Гарантирующий поставщик заключил с образовательными учреждениями города контракты с повышенным в 4 раза коэффициентом платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод.В результате 116 школ и детских садов получили счета на оплату услуг холодного водоснабжения и водоотведения сверх установленных правилами нормативов. При этом в ряде случаев сумма начисленной платы составляет почти половину всей стоимости контракта. Добровольно исключать из контрактов условие о повышенном коэффициенте водоканал отказался.«Липецкое УФАС России установило, что у гарантирующего поставщика не имеется оснований для начисления дополнительной платы. Образовательные учреждения не входят в перечень объектов, к которым может применяться повышенный коэффициент. Таким образом, отказ организации от расчета платы, исходя из обычного коэффициента, содержит признаки злоупотребления доминирующим положением. Антимонопольный орган предупредил ООО «РВК-Липецк» о необходимости прекратить начислять образовательными учреждениям повышенную плату и произвести перерасчет. Неисполнение предупреждения повлечет возбуждение антимонопольного дела», — сообщает Липецкое УФАС России.