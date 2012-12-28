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сегодня, 09:58
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116 школ и детских садов получили счета на оплату холодной воды и водоотведения сверх установленных нормативов

Антимонопольный орган предупредил ООО «РВК-Липецк» о необходимости прекратить начислять образовательными учреждениям повышенную плату и произвести перерасчет.

Компания «РВК-Липецк» необоснованно завысила образовательным учреждениям города плату за сброс загрязняющих веществ.

Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, в антимонопольное управление обратился Департамент образования администрации Липецка с жалобой на действия ООО «РВК-Липецк». Гарантирующий поставщик заключил с образовательными учреждениями города контракты с повышенным в 4 раза коэффициентом платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод.

В результате 116 школ и детских садов получили счета на оплату услуг холодного водоснабжения и водоотведения сверх установленных правилами нормативов. При этом в ряде случаев сумма начисленной платы составляет почти половину всей стоимости контракта. Добровольно исключать из контрактов условие о повышенном коэффициенте водоканал отказался.

«Липецкое УФАС России установило, что у гарантирующего поставщика не имеется оснований для начисления дополнительной платы. Образовательные учреждения не входят в перечень объектов, к которым может применяться повышенный коэффициент. Таким образом, отказ организации от расчета платы, исходя из обычного коэффициента, содержит признаки злоупотребления доминирующим положением. Антимонопольный орган предупредил ООО «РВК-Липецк» о необходимости прекратить начислять образовательными учреждениям повышенную плату и произвести перерасчет. Неисполнение предупреждения повлечет возбуждение антимонопольного дела», — сообщает Липецкое УФАС России.
ЖКХ
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Макс
17 минут назад
Правильно и делают закон для всех один !!!!!!!!!!!!
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Гость
сегодня, 11:33
Да ну не верю, у нас в Жемчужине такого не могет быть!
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Липецкие басни
сегодня, 10:57
Да они монополисты и что хотят то и начисляют и плевали они на комитеты! А КВАДРА тем же занимается, это же бизнес, а бизнес, как мы знаем, кошмарить нельзя!
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35 школа
сегодня, 10:53
Ой, ну 35 школу это не коснётся там никогда нет воды
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Липецкие басни
сегодня, 10:39
Да они монополисты и что хотят то и начисляют и плевали они на комитеты! А КВАДРА тем же занимается, это же бизнес, а бизнес, как мы знаем, кошмарить нельзя!
Ответить
ну раз
сегодня, 10:22
предупредили, то можно спать спокойно
Ответить
ну раз
сегодня, 10:13
предупредили, то можно спать спокойно
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