21-летний ельчанин украл и продал государственные награды

В том числе была медаль Суворова.

Становлянский районный суд приговорил 21-летнего ельчанина к 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за незаконные проникновения в жилища, кражу и сбыт государственных наград.По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, зимой этого года ельчанин взламывал пустующие дома в селах и использовал их для ночлега. А ночью 8 февраля он залез в чужой дом через окно и похитил оттуда государственные награды, монеты, одежду на общую сумму свыше 16 тысяч рублей. Одной из похищенных наград стала медаль Суворова, которую молодой человек продал неизвестному.Суд учел смягчающие обстоятельства: признание вины, раскаяние, отсутствие судимости на момент совершения преступлений. Также приняты во внимание трудные жизненные условия подсудимого: в октябре 2023 года парень остался без жилья после пожара, в котором погибла его мать, имеет вторую группу инвалидности, является нетрудоспособным.