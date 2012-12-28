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Происшествия
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вчера, 14:56
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21-летний ельчанин украл и продал государственные награды
В том числе была медаль Суворова.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, зимой этого года ельчанин взламывал пустующие дома в селах и использовал их для ночлега. А ночью 8 февраля он залез в чужой дом через окно и похитил оттуда государственные награды, монеты, одежду на общую сумму свыше 16 тысяч рублей. Одной из похищенных наград стала медаль Суворова, которую молодой человек продал неизвестному.
Суд учел смягчающие обстоятельства: признание вины, раскаяние, отсутствие судимости на момент совершения преступлений. Также приняты во внимание трудные жизненные условия подсудимого: в октябре 2023 года парень остался без жилья после пожара, в котором погибла его мать, имеет вторую группу инвалидности, является нетрудоспособным.
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