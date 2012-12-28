Прокуратура обнаружила в действиях «РВК-Липецк» нарушений концессии на 40 миллионов рублей

После акта реагирования энергетики зашевелились.

Проверка областной прокуратуры выявила нарушений на 40 млн рублей в действиях концессионера, компании «РВК-Липецк». Горводоканал вовремя не сумел реализовать на эту сумму в установленный срок свои обязательства перед концедентом, городской администрациейПо результатам проверки в адрес руководителей департамента ЖКХ мэрии Липецка и ООО «РВК – Липецк» внесены представления об устранении нарушений законодательства в сфере концессионных соглашений. По итогам рассмотрения актов прокурорского реагирования два лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В свою очередь, муниципалитет направил в адрес концессионера претензию об оплате пени за просрочку обязательств по соглашению.Сайт прокуратуры сообщает, что после этого «РВК» активизировала работу с подрядными организациями, начала строительство новых скважин.