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Общество
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сегодня, 13:35
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Прокуратура обнаружила в действиях «РВК-Липецк» нарушений концессии на 40 миллионов рублей
После акта реагирования энергетики зашевелились.
По результатам проверки в адрес руководителей департамента ЖКХ мэрии Липецка и ООО «РВК – Липецк» внесены представления об устранении нарушений законодательства в сфере концессионных соглашений. По итогам рассмотрения актов прокурорского реагирования два лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В свою очередь, муниципалитет направил в адрес концессионера претензию об оплате пени за просрочку обязательств по соглашению.
Сайт прокуратуры сообщает, что после этого «РВК» активизировала работу с подрядными организациями, начала строительство новых скважин.
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