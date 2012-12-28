Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением
Происшествия
На улице 50 лет НЛМК — ДТП на пешеходном переходе
Происшествия
Под колеса «четверки» попала 14-летняя девочка
Происшествия
«Засыпать этот лог ко всем шутам и нехай люди по нему ходють!»
Общество
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
35-летний астраханец устроил дебош в мясном магазине в Липецке и оскорбил прибывшего на вызов полицейского
Происшествия
На трассе под Липецком умер дальнобойщик из Турции
Происшествия
Сегодня в Липецке: кино о школьном буллинге и самые нелепые оправдания липчан за прогулы работы
Общество
Пьяный угонщик попал в ДТП и бросил машину во дворе
Происшествия
«ТВЭС» все! Подрядчик «РВК-Липецк» на полтора месяца задержал ремонт улицы Папина
Общество
Читать все
В Хлевенском районе вырубили более сотни сосен
Происшествия
Мэрия Липецка выбила из Минпросвета деньги на капремонт еще одной школы в этом году
Общество
Прокуратура обнаружила в действиях «РВК-Липецк» нарушений концессии на 40 миллионов рублей
Общество
В «Европейском» появилась креативная мусорка
Общество
На трассе под Липецком умер дальнобойщик из Турции
Происшествия
С начала года на улицах и во дворах Липецка были выявлены 47 разукомплектованных машин
Общество
Алексей Телков занял бывшее кресло Романа Ченцова
Общество
«За последние пять лет в спортивной инфраструктуре взрыв произошел»
Общество
11-летняя девочка потерялась в собственном селе
Общество
Сжегший дом вместе с женой житель Лев-Толстовского района арестован на время следствия
Происшествия
Читать все
Общество
652
сегодня, 13:35
7

Прокуратура обнаружила в действиях «РВК-Липецк» нарушений концессии на 40 миллионов рублей

После акта реагирования энергетики зашевелились.

Проверка областной прокуратуры выявила нарушений на 40 млн рублей в действиях концессионера, компании «РВК-Липецк». Горводоканал вовремя не сумел реализовать на эту сумму в установленный срок свои обязательства перед концедентом, городской администрацией

По результатам проверки в адрес руководителей департамента ЖКХ мэрии Липецка и ООО «РВК – Липецк» внесены представления об устранении нарушений законодательства в сфере концессионных соглашений. По итогам рассмотрения актов прокурорского реагирования два лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В свою очередь, муниципалитет направил в адрес концессионера претензию об оплате пени за просрочку обязательств по соглашению.

Сайт прокуратуры сообщает, что после этого «РВК» активизировала работу с подрядными организациями, начала строительство новых скважин.
концессия
«РВК-Липецк»
1
0
0
0
3

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Я за правду
5 минут назад
А виноваты видимо опять подрядчики!? РВК-Липецк нужно работать, во время и правильно делать ПСД и оплачивать выполненные работы!
Ответить
123
20 минут назад
Это пока цветочки . ягодки впереди
Ответить
Гость
40 минут назад
то есть, за 40 мультов дисциплинарка????? а за велосипед до 5 лет.....Вы когда это писали, как себя чувствовали то?
Ответить
Воланд
8 минут назад
А чему удивляетесь? В РФ у нас так, чем больше своровал, тем меньше срок. К примеру, где сейчас Сердюков который по идеи должен сидеть до конца жизни? А за мешок картошки можно лет на 5 уехать.
Ответить
Раньше
50 минут назад
за такое сажали и расстреливали, а сейчас привлекли двоих к дисциплинарной ответственности, причем не тех, кто виноват!
Ответить
В СССР такого не было
сегодня, 13:44
вор на воре, и все с откатов!
Ответить
Позитив
38 минут назад
Если Вы об таких случаях не слышали в СССР, то не значит что их не было!!! Не освящалось в СМИ ничего в те времена, и покрывалось все и вся!!!
Ответить
Рекомендуем
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Говорит Липецк
Чем в первую очередь должен заняться новый мэр?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru