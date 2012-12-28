Беспокойный покойный: умерший в машине от передозировки наркотиков липчанин был на плохом счету в полиции
Беспокойный покойный: умерший в машине от передозировки наркотиков липчанин был на плохом счету в полиции
Происшествия
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46 минут назад
34-летний ельчанин украл велосипед и продал его своему знакомому
Причиненный ущерб хозяйка велосипеда оценила в 9000 рублей.
Как сообщает СО ОМВД России по Ельцу, на первом этаже под лестницей подозреваемый обнаружил не пристёгнутый велосипед, cел на него и уехал.
Причиненный ущерб хозяйка велосипеда оценила в 9000 рублей, а подозреваемый продал его своему знакомому в три раза дешевле — за 2800 рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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