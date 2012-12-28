34-летний ельчанин украл велосипед и продал его своему знакомому

Причиненный ущерб хозяйка велосипеда оценила в 9000 рублей.

В Ельце в ночь с 17 на 18 июля из подъезда многоквартирного дома по улице Пушкина пропал велосипед. В краже подозревают неработающего, ранее судимого 34-летненго мужчину.Как сообщает СО ОМВД России по Ельцу, на первом этаже под лестницей подозреваемый обнаружил не пристёгнутый велосипед, cел на него и уехал.Причиненный ущерб хозяйка велосипеда оценила в 9000 рублей, а подозреваемый продал его своему знакомому в три раза дешевле — за 2800 рублей.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.