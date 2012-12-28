Сегодня в Липецке: где перекроют движение, картины известного художника и вакансии, на которые никто не соглашается
Общество
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35 минут назад
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Руководитель регионального отделения ЛДПР сдал документы на участие в выборах
Сегодня в Липецкую избирательную комиссию принес документы для регистрации кандидатом в губернаторы Липецкой области, в том числе подписи муниципальных депутатов выдвиженец от ЛДПР Анатолий Емельянов.
Теперь у членов избиркома есть 10 дней, чтобы проверить подписи и документы. После этого будет принято решение о регистрации (либо отказе в регистрации) кандидатом в губернаторы Липецкой области.
Напомним, первым «муниципальный фильтр» прошел действующий губернатор Игорь Артамонов, его выдвинуло региональное отделение партии «Единая Россия». Избирком уже зарегистрировал Артамонова в качестве кандидата на выборах губернатора Липецкой области. Второй необходимый пакет документов принесла Лариса Ксенофонтова, которую выдвинуло региональное отделение партии «Справедливая Россия — За Правду), третьим — представитель партии «Коммунисты России» Юрий Логинов.
В сборе подписей депутатов для прохождения муниципального предвыборного фильтра также участвуют Полина Валентинова (Новые люди) и Сергей Токарев (КПРФ).
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