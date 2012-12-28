Руководитель регионального отделения ЛДПР сдал документы на участие в выборах

Сегодня в Липецкую избирательную комиссию принес документы для регистрации кандидатом в губернаторы Липецкой области, в том числе подписи муниципальных депутатов выдвиженец от ЛДПР Анатолий Емельянов.

В его списке возможных претендентов на пост сенаторов Российской Федерации от Липецкой области кандидатуры …доцента кафедры «Гуманитарные и естественнонаучные дисциплины» Липецкого филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Юрия Башаримова, директоров МБОУ СОШ им. А.И. Левитова с. Доброе Марины Раздобариной, президента Липецкой Региональной Общественной Организации инвалидов «Школа Мастеров» Марины Репниковой.Теперь у членов избиркома есть 10 дней, чтобы проверить подписи и документы. После этого будет принято решение о регистрации (либо отказе в регистрации) кандидатом в губернаторы Липецкой области.Напомним, первым «муниципальный фильтр» прошел действующий губернатор Игорь Артамонов, его выдвинуло региональное отделение партии «Единая Россия». Избирком уже зарегистрировал Артамонова в качестве кандидата на выборах губернатора Липецкой области. Второй необходимый пакет документов принесла Лариса Ксенофонтова, которую выдвинуло региональное отделение партии «Справедливая Россия — За Правду), третьим — представитель партии «Коммунисты России» Юрий Логинов.В сборе подписей депутатов для прохождения муниципального предвыборного фильтра также участвуют Полина Валентинова (Новые люди) и Сергей Токарев (КПРФ).