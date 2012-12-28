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Происшествия
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сегодня, 14:06
71-летний мужчина получил ожоги 51% тела при взрыве баллона с газом в Данкове
Пострадавший в реанимации.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчина при помощи газового баллона пытался пожарить кабачки, но баллон взорвался. В результате пострадавшему диагностировали серьёзные ожоги головы, туловища, рук и ног.
Мужчина находится в реанимации. Врачи борются за его жизнь.
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