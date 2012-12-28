Подозреваемый в убийстве слесаря на улице Индустриальной гендиректор фирмы арестован до 16 сентября
Липчанин сменил номер телефона и вскоре узнал, что на него оформили 9 кредитов почти на 240 тысяч рублей
Экс-главреда «Заветов Ильича» оштрафовали на 250 000 рублей за поездки в Крым, Санкт-Петербург и Краснодар
Ельчанин предложил инспектору ДПС 50 000 рублей и теперь заплатит за это штраф в 100 000 рублей
Происшествия
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14 минут назад
68-летнего липчанина мошенники обманули на 927 тысяч рублей
А 53-летнюю жительницу Липецкого района — на 892 тысячи.
В Липецком районе 53-летнюю женщину обманули на 892 тысячи рублей, сообщив о необходимости отмены несанкционированного кредита на её имя. Женщина взяла «зеркальный кредит» и отправила деньги мошенникам через банкомат в селе Подгорное.
55-летняя липчанка 17 июля с 15:00 до 21:00 общалась по телефону с сотрудниками «Центробанка» и «силовых структур» — под предлогом предотвращения несанкционированного оформления кредита они убедили женщину перевести им через банкомат рядом с домом 400 тысяч рублей.
23-летняя липчанка 18 июля с 13:00 до 18:30 беседовала с «оператором сотовой связи» и под предлогом необходимости обеспечения сохранности денежных средств тот убедил её перевести через несколько банкоматов в Липецке 168 тысяч 550 рублей.
36-летнюю липчанку обманули на 18 тысяч 305 рублей под предлогом продажи товаров из Китая.
В Грязях 63-летняя женщина поверила звонку из «службы безопасности банка» и, пытаясь сохранить свои сбережения, отправила мошенникам 71 тысячу 800 рублей.
В Липецком районе 35-летний мужчина сообщил, что ещё 11 февраля на него кто-то оформил микрозайм в 5 тысяч рублей.
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