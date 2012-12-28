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14 минут назад

68-летнего липчанина мошенники обманули на 927 тысяч рублей

А 53-летнюю жительницу Липецкого района — на 892 тысячи.

18 июля в полицию обратился 68-летний липчанин, которого мошенники обманули на 927 тысяч рублей — деньги были списаны со счёта банковской карты мужчины. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, с 4 по 17 июля мужчина пытался заработать на бирже, но потом понял, что его обманули.

В Липецком районе 53-летнюю женщину обманули на 892 тысячи рублей, сообщив о необходимости отмены несанкционированного кредита на её имя. Женщина взяла «зеркальный кредит» и отправила деньги мошенникам через банкомат в селе Подгорное.

55-летняя липчанка 17 июля с 15:00 до 21:00 общалась по телефону с сотрудниками «Центробанка» и «силовых структур» — под предлогом предотвращения несанкционированного оформления кредита они убедили женщину перевести им через банкомат рядом с домом 400 тысяч рублей.

23-летняя липчанка 18 июля с 13:00 до 18:30 беседовала с «оператором сотовой связи» и под предлогом необходимости обеспечения сохранности денежных средств тот убедил её перевести через несколько банкоматов в Липецке 168 тысяч 550 рублей.

36-летнюю липчанку обманули на 18 тысяч 305 рублей под предлогом продажи товаров из Китая.

В Грязях 63-летняя женщина поверила звонку из «службы безопасности банка» и, пытаясь сохранить свои сбережения, отправила мошенникам 71 тысячу 800 рублей.

В Липецком районе 35-летний мужчина сообщил, что ещё 11 февраля на него кто-то оформил микрозайм в 5 тысяч рублей.
мошенничество
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