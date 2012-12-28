Искусственный интеллект поможет липецким врачам распознать 37 болезней

Он будет описывать и анализировать снимки.

Вместо врачей описывать и анализировать снимки будет искусственный интеллект: в поликлиниках и больницах Липецкой области заработал новый сервис.По данным управления здравоохранения Липецкой области, искусственный интеллект будет дистанционно анализировать лучевые исследования: не просто описывать их, но и показывать разными цветами все выявляемые патологии.Искусственный интеллект может распознавать и обращать внимание медиков на признаки 37 различных болезней, в том числе пневмонии, ишемической болезни сердца, остеопороза, инсульта, аневризмы аорты, а также признаки злокачественных образований молочной железы.