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Здоровье
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Искусственный интеллект поможет липецким врачам распознать 37 болезней
Он будет описывать и анализировать снимки.
По данным управления здравоохранения Липецкой области, искусственный интеллект будет дистанционно анализировать лучевые исследования: не просто описывать их, но и показывать разными цветами все выявляемые патологии.
Искусственный интеллект может распознавать и обращать внимание медиков на признаки 37 различных болезней, в том числе пневмонии, ишемической болезни сердца, остеопороза, инсульта, аневризмы аорты, а также признаки злокачественных образований молочной железы.
Фото — t.me/uzalo48
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