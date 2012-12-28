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Происшествия
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57 минут назад
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Кражу велосипеда записала камера наружного наблюдения
Через неделю угонщик испугался и вернул велосипед к подъезду.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, по записям с камер наружного наблюдения установлен подозреваемый - неработающий 21-летний липчанин, который живёт неподалеку от места совершения преступления.
«Он видел, как подросток завозил велосипед в подъезд соседнего дома, ночью подошел к подъезду, через домофон попросил одного из жильцов открыть ему дверь, похитил велосипед и на нем вернулся к себе домой. Испугавшись ответственности за совершение преступления, через неделю парень вернул велосипед к подъезду», — рассказали в полиции.
Велосипед возвращен владельцу. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальная санкция этой статьи — пять лет лишения свободы.
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