Кражу велосипеда записала камера наружного наблюдения

Через неделю угонщик испугался и вернул велосипед к подъезду.

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Ещё 8 июля в липецкий отдел полиции №7 обратилась 41-летняя женщина с заявлением о краже у её несовершеннолетнего сына велосипеда за 15 000 рублей, на котором он ездил к своему другу в гости с ночевкой. Велосипед подросток оставил в подъезде, но утром его не обнаружил.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, по записям с камер наружного наблюдения установлен подозреваемый - неработающий 21-летний липчанин, который живёт неподалеку от места совершения преступления.«Он видел, как подросток завозил велосипед в подъезд соседнего дома, ночью подошел к подъезду, через домофон попросил одного из жильцов открыть ему дверь, похитил велосипед и на нем вернулся к себе домой. Испугавшись ответственности за совершение преступления, через неделю парень вернул велосипед к подъезду», — рассказали в полиции.Велосипед возвращен владельцу. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальная санкция этой статьи — пять лет лишения свободы.