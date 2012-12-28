Ельчанина осудили за поддельные справки о нахождении в командировке

Он их купил у неизвестного на трассе М4 «Дон».

63-летнего липчанина осудили за использование заведомо подложного документа (по части пятой статьи 327 УК РФ).Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчина купил у неизвестного на трассе М4 «Дон» поддельные справки о том, что он с 15 марта по 15 мая 2021 года был в командировке. Подложные документы были выданы от имени от имени директора ООО «Оникс».А в январе 2024 года ельчанин представил помощнику мирового судьи Елецкого районного судебного участка №1 ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока для подачи возражений относительно исполнения судебного приказа, вынесенного 24 марта 2021 года мировым судьей по гражданскому делу о взыскании с ельчанина в пользу Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы №7 по Липецкой области долга в 172 583 рублей. Приложением к этому ходатайству как раз стали липовые справки, которые были выданы за подлинные.Приговором суда ельчанин за использование заведомо подложного документа оштрафован на 20 000 рублей.